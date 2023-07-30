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西湖溪堤岸擬設光電 居民反彈

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗縣政府規畫在銅鑼鄉西湖溪河濱公園沿堤岸建置棚架式太陽能光電設備，但地方強烈反彈，掛出抗議布條。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府規畫在銅鑼鄉西湖溪河濱公園沿堤岸建置棚架式太陽能光電設備，但地方強烈反彈，掛出抗議布條。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府規畫在銅鑼鄉西湖溪河濱公園，沿堤岸建置棚架式太陽能光電設備，全案一推即引發地方強烈反彈。縣府昨天辦說明會，居民表達抗議且拒聽業者簡報，說明會開不到10分鐘草草收場。縣府水利處強調會尊重地方並彙整意見、檢討後簽報上級裁示。

西湖溪河濱公園附近掛起「要公園、不要光電」、「誓死反對種電」、「維護好山好水、堅決反對光電板」等抗議布條。昨天說明會多名居民頭綁白布條宣示反對立場，銅鑼鄉長謝昌年與議員、村長也到場關切。

說明會進行不久，地方人士紛紛發言表達不滿，強調地方並非反對綠電，但設置地點不適合，會破壞西湖溪河濱公園優美環境，希望縣府撤案，否則將抗爭到底，說明會最後不歡而散。

縣府水利處指出，縣府評估縣內適合設置太陽光電的河川公地辦理公開標租，昨天是與得標業者辦說明會，西湖溪堤岸長約3.5公里，避開沿岸住戶區域，實際能架設光電板長度約2公里。

業者則強調會架設涼亭式的棚架太陽能板，可供民眾散步、遮陽，並配合沿線環境設計，將持續溝通、消除地方疑慮。

謝昌年說，鄉內過去曾設過大面積光電區，因位置偏僻不影響居民，但西湖溪河濱公園有步道、自行車道，是重要休憩之處，一旦設了光電板恐影響景觀、騎自行車也有風險，居民才會強烈反對。

自行車 車道

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