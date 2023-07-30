西湖溪堤岸擬設光電 居民反彈

苗栗縣政府規畫在銅鑼鄉西湖溪河濱公園，沿堤岸建置棚架式太陽能光電設備，全案一推即引發地方強烈反彈。縣府昨天辦說明會，居民表達抗議且拒聽業者簡報，說明會開不到10分鐘草草收場。縣府水利處強調會尊重地方並彙整意見、檢討後簽報上級裁示。

西湖溪河濱公園附近掛起「要公園、不要光電」、「誓死反對種電」、「維護好山好水、堅決反對光電板」等抗議布條。昨天說明會多名居民頭綁白布條宣示反對立場，銅鑼鄉長謝昌年與議員、村長也到場關切。

說明會進行不久，地方人士紛紛發言表達不滿，強調地方並非反對綠電，但設置地點不適合，會破壞西湖溪河濱公園優美環境，希望縣府撤案，否則將抗爭到底，說明會最後不歡而散。

縣府水利處指出，縣府評估縣內適合設置太陽光電的河川公地辦理公開標租，昨天是與得標業者辦說明會，西湖溪堤岸長約3.5公里，避開沿岸住戶區域，實際能架設光電板長度約2公里。

業者則強調會架設涼亭式的棚架太陽能板，可供民眾散步、遮陽，並配合沿線環境設計，將持續溝通、消除地方疑慮。

謝昌年說，鄉內過去曾設過大面積光電區，因位置偏僻不影響居民，但西湖溪河濱公園有步道、自行車道，是重要休憩之處，一旦設了光電板恐影響景觀、騎自行車也有風險，居民才會強烈反對。