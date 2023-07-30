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3家SRF發電業進駐桃科 地方喊遷廠

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
固態再生燃料（SRF）發電業業者昨天舉行進駐桃園科技園區說明會，大潭里里長彭明聰（站者右）、觀音里里長葉澄淼（站者左）舉牌反對設廠。記者鄭國樑／攝影
固態再生燃料（SRF）發電業業者昨天舉行進駐桃園科技園區說明會，大潭里里長彭明聰（站者右）、觀音里里長葉澄淼（站者左）舉牌反對設廠。記者鄭國樑／攝影

經濟部與桃園市政府去年引進3家燃燒固態再生燃料（SRF）發電業進駐桃園科技園區，2家取得建照，第3家也完成申請程序。業者昨辦理地方說明會，多名議員、里長與居民強調不歡迎，「要健康、不稀罕回饋金」。經發局表示，進駐業者只能用SRF棒發電，未許可引進廢棄物，將嚴格把關。

由於3家SRF發電廠都坐落觀音區大潭里，居民不滿地方已有作為垃圾焚化爐的生質能源中心、大潭電廠，加上其他工廠煙囪林立，憂心增加汙染風險。市議員吳進昌、許更生要求市府安排3家業者開說明會，昨天由台灣可寧衛能源公司在大潭里活動中心辦首場說明會。

大潭里里長彭明聰發言，先指業者陸續拿到建築執照，再來開說明會有什麼用？並反對中央假推動能源轉型之名，硬塞未經環評及未獲地方認同，卻有空汙疑慮的產業進駐桃園科技園區。

彭明聰與觀音里里長葉澄淼也高舉「拿出魄力、解決空汙」等抗議手板表達訴求，葉澄淼說，有煙囪的工廠、焚化爐陸續進到觀音，傳新業者可能引垃圾廢棄物製造SRF棒，地方絕不歡迎。

許更生、吳進昌則喊話業者「趕快遷廠」，不要以為拿到建築執照就可以發電，地方不會讓有汙染的發電業進駐。儘管業者在會中說明有先進的技術，和比國家環保標準更嚴謹的排放管控，也將依政府的法規訂定回饋金和回饋機制，現場民眾依舊不埋單。

市府經發局開發科長林彥良說，政府已明確告知業者進駐環科只能用SRF棒發電，並沒有許可引進廢棄物、垃圾的製程在廠區製作SRF棒，市府將嚴格把關。

經發局指出，經濟部許可的3家業者設廠用地分別為台灣立方2.6公頃、可寧衛能源3公頃，都已取得建築執照，每年SRF棒燃燒許可量各約10多萬噸，還沒拿到建照的立疆開發公司用地約8公頃，每年SRF棒燃燒許可量為30萬噸。

民眾發言憂心汙染，疾呼不要進駐桃科。記者鄭國樑／攝影
民眾發言憂心汙染，疾呼不要進駐桃科。記者鄭國樑／攝影

廢棄物 桃園 建築

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