洗油漆桶染白牛欄河 桃市：最高罰300萬不排除求償

橫跨桃園市與新竹縣的牛欄河，27日被發現遭染白。桃園市環保局今天表示，經查是民眾清洗油漆桶的廢水造成，已依法告發，最高可處新台幣300萬元罰鍰，且不排除求償相關應變費用。

桃園市政府環保局今天發布新聞稿表示，27日獲報後，稽查員沿牛欄河向上溯源至龍潭區龍源路30巷的無名橋，因未再發現乳白色污水，於該處形成斷點，因此擬訂第2波的稽查計畫，在昨天持續針對牛欄河上游3條支流的9家工廠全面稽查，同時向警方調閱其他影像。

環保局指出，稽查員昨天在龍潭區龍源路旁的雨水渠道發現乳白廢水的微物跡證，證實確實為水泥漆原料，同時調閱警方監視器，比對發現陳男在27日上午11時許，將2桶油漆桶清洗後，先後倒入雨水溝渠，再流入牛欄河。

環保局轉述陳男表示，27日整理家中剩餘乾掉的水性水泥漆料，並在住家後方清洗水泥漆桶後，將清洗廢水直接倒入河道中，因藍色漆料遇水呈淡藍白色，導致下游牛欄河水變色。

環保局也說，27日啟動緊急應變機制部分，出動15名人員，也調派抽水車將污水抽除，共計13車次，將62噸污水送至平鎮污水廠處理，乳白色污水並未影響到新竹縣；相關應變費用估算中，不排除向陳男求償。