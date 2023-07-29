西湖溪堤岸設太陽光電案 地方反彈激烈、說明會草草收場

苗栗縣政府規畫在銅鑼鄉西湖溪河濱公園，沿堤岸建置約3.5公里長的棚架式太陽能光電設備，但全案引發地方強烈反彈，今天上午的說明會，地方人士、居民一片反對聲浪，且拒聽業者簡報，說明會開不到10分鐘就草草收場，不歡而散。縣府水利處強調會尊重地方並彙整意見、檢討後簽報上級裁示。

西湖溪河濱公園傳出有業者要在沿堤岸架設太陽能光電設備後，地方就傳出強烈反對聲浪，公園邊也掛起「要公園、不要光電」、「誓死反對種電」、「維護好山好水、堅決反對光電板」等抗議布條表達不滿，上午銅鑼鄉長謝昌年、議員、村長及居民多人到場，許多抗議民眾頭綁白布條宣示立場。

說明會進行不久，地方人士就紛紛發言表達不滿，強調地方並非反對綠電，但設置地點不適合，會破壞西湖溪河濱公園優美環境，希望縣府撤案，否則將抗爭到底，民眾紛紛舉手反對設置，拒聽業者簡報，說明會草草收場。

水利處指出，縣府評估縣內適合設置太陽光電的河川公地辦理公開標租，本案有數家業者參與競標，今天與得標業者辦說明會，希望說明計畫內容見，除了現場反應，地方也提出書面陳情，將彙整檢討，再簽報上級裁示。西湖溪堤岸長約3.5公里，避開沿岸住戶區域，實際能架設長度僅約2公里。

業者強調架設涼亭式的棚架太陽能板，可供民眾散步、遮陽，並配合沿線環境設計，不會影響景致，將持續溝通、消除地方疑慮。