3家大型SRF發電廠準備進駐桃科…低污染？地方說明會被嗆

桃園市前市府與經濟部去年一口氣引進3家固態再生燃料（SRF）發電業進駐桃園科技園區，其中兩家已取得建築執照，另外一家也快完成申請建造程序，因為3家都在觀音區大潭里，該里已經有生質能源中心（垃圾焚化爐），與全號稱世界規模最大的天然氣發電大潭電廠，加上其他工廠煙囪林立經常發生汙染疑慮和糾紛，引起地方不滿。

在地市議員吳進昌、許更生要求市政府安排3家業者開說明會，首場今天上午安排台灣可寧衛能源公司進駐桃園科技園區說明會（觀音區），議員、里長們和民眾發言都強調不歡迎，要求搬到其他地區，大家要的是健康要性命，不稀罕回饋金。

說明會在大潭里活動中心舉行，鄰近的觀音、保生等多位里長、里民、環保團體也到場，大潭里里長彭明聰一開始就質疑經濟部和桃園前市府，3家發電廠都有汙染虞慮，許可設廠前不開說明會，是吳進昌、許更生兩位在地議員在議會質詢並要求市政府安排，才開始說明會，可寧衛和另外一家台灣立方的建築執照都拿到了，開說明會有什麼用？地方上一直反對中央假推動能源轉型之名，硬塞未經環評及未獲地方認同，卻有空汙疑慮的產業進駐桃園科技園區。

彭明聰的發言獲得坐滿會場的民眾支持，他與觀音里里長葉澄淼指出，民進黨執政時候的縣長在觀音開發科技園區，講的都很好聽說高科技不會有污染，地方上就接受，結果進來的卻是有煙囪的工廠、焚化爐，加上大潭電廠發電機組一個接一個裝，成了全世界規模最大的天然氣發電廠，現在又來SRF發電廠，一來就來3家全部都在大潭里的桃科園區，還沒有取得建造的立疆公司跟他說會引垃圾廢棄物進來製造SRF棒，市政府卻說不會，到底誰講的才是真話？大家根本都不歡迎這三家發電廠進駐。

兩位里長在現場各拿1張手板，彭明聰里長手上這面寫「抗議」，葉澄淼里長那面是要求政府「拿出魄力 解決空汙」，引來在場民眾鼓掌跟著喊抗議。許更生、吳進昌議員當場告訴業者趕快遷到別地方，不要以為拿到建築執照就可以發電，以後要取得使用執照，地方上不會讓有汙染的發電業進駐。盡管業者說明有先進的技術，和比國家環保標準更嚴謹的排放管控，另外會依照照政府的法規訂定回饋金和回饋機制，但是民眾仍然表示不歡迎。

對於民眾質疑業者會引進廢棄物和垃圾，經發局開發科長林彥良現場強調，當初經濟部、環保署召開的會議，市府、3加業者都到場，政府很明確告訴業者進駐環科只能用SRF棒發電，並沒有許可引進廢棄物、垃圾的製程在廠區製作SRF棒，市政府也不會許可這種情形，會嚴格把關。