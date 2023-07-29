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「平民的銀行」儲蓄互助社 深入偏鄉60年

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
今年正值儲蓄互助社運動在台屆滿60周年，將於8月26日上午10時在新竹縣府大禮堂舉辦慶祝大會。記者郭政芬／攝影
今年正值儲蓄互助社運動在台屆滿60周年，將於8月26日上午10時在新竹縣府大禮堂舉辦慶祝大會。記者郭政芬／攝影

儲蓄互助社運動在台屆滿60周年，全台324個社下個月26日將在新竹縣政府大禮堂舉辦慶祝大會，活動將透過老照片和文物回顧儲蓄互助社歷史，凸顯互助社推展「平民的銀行」、協助經濟弱勢族群脫貧的特殊角色定位。

坊間除了銀行和農（漁）會，還有由民眾合作成立的非營利金融機構「儲蓄互助社」，社員不但可以儲蓄拿利息，也可以申請簡易貸款，而台灣第一個成立的儲蓄互助社就在新竹，此次一甲子慶祝大會選在新竹，活動格外有意義。

中華民國儲蓄互助協會協會副理事長謝興隆說，儲蓄互助運動以地緣為主，透過儲蓄、互助，再發展到互惠，這群社員具有股東、顧客、老闆三大身分，透過社員大會能過問社務和分配盈餘等，盈餘會平均分給社員。

互助社全台共有324社，社員逾22萬人，以原住民族為共同關係的社約占31%，高達6成的互助社位於偏鄉；謝興隆強調互助社以農為本，在偏鄉「互相分享與支援」，早期儲蓄互助以存款、貸款為主，後來與時俱進，增加信託基金、微型保險、成家貸款等服務。

謝興隆說，4年前有一位老農憂心蕃薯滯銷，到互助社尋求協助，結果社員用電鍋蒸煮番薯讓前來辦事的社員品嚐，結果2千斤的收成不到20天就賣完，也體現互助精神。

新竹 偏鄉 運動

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影／「平民的銀行」儲蓄互助社深入偏鄉 在台成立60周年

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