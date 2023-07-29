全台首例 苗栗加入星碳權交易所

苗栗縣政府前天通過新加坡全球碳交易平台（CIX）審核，成為平台第1098號會員，同時也是全台第一個加入CIX的縣市政府。縣府表示，加入平台可以直接和國際碳權媒合對接，拓展碳權交易渠道，透過發展碳權與技術結合機會，可協助苗栗在地企業提升永續績效及企業形象。

苗栗縣工商發展處指出，國際間逐步在各項產業設定碳排上限，碳權交易日益普及，台灣也將在8月7日成立「台灣碳權交易所」，可見碳權交易儼然成趨勢。新加坡碳權交易所2021年成立，目前已成為全亞洲最具影響力的碳權交易所，中油、奇美及華邦電等企業都是他的會員，縣府則是在大自然交易平台公司協助下，前天通過會員資格審核。

縣府指出，加入平台的效益除了直接與國際碳權媒合對接，拓展碳權交易渠道，透過發展碳權與技術結合機會，也能協助苗栗在地企業瞭解自身技術與碳權的結合，提升永續績效及企業形象。

縣府表示，縣長鍾東錦上任後，持續打造永續綠家園，帶領民眾「全栗節電」，並結合聯大能源診斷中心投入用電健檢服務，協助家電汰舊換新補助，縣府未來也規畫協助轄內未登記工廠進行碳盤查，展現永續發展與減碳決心。