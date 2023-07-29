聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台首例 苗栗加入星碳權交易所

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導

苗栗縣政府前天通過新加坡全球碳交易平台（CIX）審核，成為平台第1098號會員，同時也是全台第一個加入CIX的縣市政府。縣府表示，加入平台可以直接和國際碳權媒合對接，拓展碳權交易渠道，透過發展碳權與技術結合機會，可協助苗栗在地企業提升永續績效及企業形象。

苗栗縣工商發展處指出，國際間逐步在各項產業設定碳排上限，碳權交易日益普及，台灣也將在8月7日成立「台灣碳權交易所」，可見碳權交易儼然成趨勢。新加坡碳權交易所2021年成立，目前已成為全亞洲最具影響力的碳權交易所，中油、奇美及華邦電等企業都是他的會員，縣府則是在大自然交易平台公司協助下，前天通過會員資格審核。

縣府指出，加入平台的效益除了直接與國際碳權媒合對接，拓展碳權交易渠道，透過發展碳權與技術結合機會，也能協助苗栗在地企業瞭解自身技術與碳權的結合，提升永續績效及企業形象。

縣府表示，縣長鍾東錦上任後，持續打造永續綠家園，帶領民眾「全栗節電」，並結合聯大能源診斷中心投入用電健檢服務，協助家電汰舊換新補助，縣府未來也規畫協助轄內未登記工廠進行碳盤查，展現永續發展與減碳決心。

新加坡 苗栗縣 減碳

延伸閱讀

大湖不僅草莓聞名！高接梨正值產季 「大湖尊梨」也搶手

苗栗加入新加坡全球碳交易平台 成為全台縣市首例

苗栗石虎吉祥物「貓裏喵」根本不會喵 3校創新教育獲獎

當選無效官司獲勝 鍾東錦這樣說了

相關新聞

台66接國1壅塞 高工局擬開放路肩

台66快速道路銜接國道1號北上路段每到通勤尖峰時段必塞車，地方民代接獲民眾陳情，希望快速道路能拓寬道路紓解車流。

桃園2社宅 租金可到「行情3折」

桃園市政府落實居住正義，預定在機場捷運山鼻站重劃區與蘆竹區興仁路蓋社會住宅，預計2027年完工，但工程歷經9次流標，工程...

全台首例 苗栗加入星碳權交易所

苗栗縣政府前天通過新加坡全球碳交易平台（CIX）審核，成為平台第1098號會員，同時也是全台第一個加入CIX的縣市政府。...

開學沒午餐吃？竹市府：如期上菜

新竹市近期多所學校營養午餐發包流標，網傳流標將導致孩子沒午餐吃，引起市府高度重視，昨特別聲明澄清各校午餐歷年皆採「最有利...

「平民的銀行」儲蓄互助社 深入偏鄉60年

儲蓄互助社運動在台屆滿60周年，全台324個社下個月26日將在新竹縣政府大禮堂舉辦慶祝大會，活動將透過老照片和文物回顧儲...

世界客家博覽會8月11日開幕 連3天演出客家三部曲

桃園市長張善政今天下與客委會主委楊長鎮到市府綜合會議廳，宣傳2023世界客家博覽會開幕晚會，張善政表示，今年世界客家博覽...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦