台66接國1壅塞 高工局擬開放路肩

台66快速道路銜接國道1號北上路段每到通勤尖峰時段必塞車，地方民代接獲民眾陳情，希望快速道路能拓寬道路紓解車流。

不過交通部高速公路局考量該路段重要交通設施眾多，評估無法拓寬，因此初步先開放國道1號平鎮至中壢北上路段尖峰時段路肩通行，後續視車流滾動檢討。

立委呂玉玲及議員舒翠玲表示，台66線銜接國1匝道堵車已成地方常態，目前台66線接國1匝道僅1線道，而國道旁尚有些許空間，盼高公局評估能拓寬的可行性，紓解塞車狀況。

高工局表示，交流道進入國道主線須逐漸縮減車道數，若設置2個車道，考量行車安全，須增加500公尺以上外側車道，但國道一號主線緊鄰五楊高架墩柱及桃78跨越橋，周邊空間不足，還有用地問題，可行性太低。

高工局也說，內部雖然曾經討論將現有的1線道畫為2線道，但該匝道寬度約8公尺，而國道又規定車道至少寬3.5公尺、道路2側須有1.2公尺、1.8公尺安全距離，所以最後只能作罷。

不過，為了舒緩車流，國1平鎮至中壢路段目前固定開放平日上午7時至10時、下午4時至8時、假日下午２時至10時通行。