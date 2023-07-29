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桃園2社宅 租金可到「行情3折」

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
A10基地社會住宅完工模擬示意圖。圖／桃園市住宅發展處提供
A10基地社會住宅完工模擬示意圖。圖／桃園市住宅發展處提供

桃園市政府落實居住正義，預定在機場捷運山鼻站重劃區與蘆竹區興仁路蓋社會住宅，預計2027年完工，但工程歷經9次流標，工程預算從23.6億元墊高到36.6億元，近日終於成功招標。桃園市住宅發展處表示，2處社宅基地鄰近捷運、學校和傳統市場，交通機能便利，將優先提供給低收、中低收和身心障礙等弱勢族群承租。

機捷山鼻站與蘆竹興仁路社宅從前年6月起招標，因物價波動頻繁，招標發包不順，後來工程款不斷墊高。桃園市住宅處長莊敬權表示，標案增加近13億元主因是近2年缺工缺料嚴重，標案才上網就遇物價上漲，不過2處基地終於7月14日決標。

兩處社宅除了採綠建築、智慧建築方針設計，分別有機捷和學校、市場等地理位置優勢，山鼻站還有微型運動中心、身心障礙者日間作業區，興仁路基地因與國稅局合作，將有蘆竹稽徵所。

住宅處表示，社宅是為了照顧經濟弱勢族群而興建，因此只租不賣，以一般建築50年的年限計算，自償率難以達到100％回本，必須靠內政部營建署非自償補助款彌補公部門支出。

此次興建社宅共規畫426戶，房型從1房1衛浴到3房1衛浴均有，能同時滿足單身族群、新婚夫妻和三代同堂家庭，租金從4千元至1萬9千元不等，與鄰近出租公寓或套房相比，租金相對便宜，彼此落差最大的是租金行情打3折，最差也有打9折，將優先提供給低收、中低收和身心障礙弱勢族群登記承租。

莊敬權表示，市政府必須一直追加預算，8、9次沒能決標自己都覺得難為情，不過還是積極辦理，總算成功發包。龜山自強南路和機捷A7國體站附近，也有兩塊社宅發包碰上同樣的情形，不過最近發包有符合資格的包商，目前進入最後協商階段，應能順利決標。

社宅 機場捷運 綠建築

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