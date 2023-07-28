世界客家博覽會8月11日開幕 連3天演出客家三部曲

桃園市長張善政今天下與客委會主委楊長鎮到市府綜合會議廳，宣傳2023世界客家博覽會開幕晚會，張善政表示，今年世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為主軸，象徵不被過去羈絆，展望明天的客家。

世客博開幕晚會「天光日个客家三部曲」8月11日登場，連續3天晚上在桃園陽光劇場演出，分別以「山、河、海」主題，代表「父親、母親與世界」，屆時將由知名音樂人、戲劇演員、演奏樂團等不同類型卡司，跨界合作演出，歡迎所有國人與想要更加瞭解客家文化的朋友共襄盛舉。

張善政指出，世界客家博覽會希望從客家族群在過去環境變遷中，從中萃取出客家文化的精隨，讓大家都能夠欣賞到最珍貴的客家文化，也期盼藉此讓大家瞭解，客家是非常值得驕傲的傳統和文化，無論是否為客家族群，大家都是一家人。

張善政提及，客家文化歷史淵遠流長，包含早年從中原到大陸沿海擴散至南洋及台灣，這些在過去的歷史課本中所記載的相當有限。因此，他歡迎所有國人朋友8月11日「2023世界客家博覽會」開展之後，到台灣館、世界館等展區，觀賞更豐富的題材，進一步瞭解客家文化的發展背景。他分享以前聽廣東歌的時候，即便聽不懂歌詞，但依然覺得很好聽，相信所有非華人、海外的朋友也是抱持著同樣的心情，無論大家是否具有客家基因，但對於客家文化、客家藝術仍會抱持著好奇、欣賞的角度，這也是今年世界客家博覽會想要達到的目的。

楊長鎮表示，2023世界客家博覽會是全球第一個客家博覽會，尤其本次以「航向未來」作為首屆世界客家博覽會的主題，深具意義，不再只是回顧過去談過去的傳統，而是回想近代世界的客家人，如何在世界的舞台上展現，更讓大家看見客家在世界及台灣的重要。

楊長鎮說，感謝前後任桃園市府團隊的用心籌備，尤其中間歷經疫情挑戰，對所有工作團隊來說，是非常大的考驗，如今世界客家博覽會終於即將開幕，開幕晚會從8月11日起，連續3天晚上推出包含「山个飛行」、「河个相佮」、「海个無驚」等3大不同主題，相信節目會非常精彩，屆時歡迎所有國人朋友一起參與。

2023世界客家博覽會「天光日个客家三部曲」開幕晚會免費索票進場，已開放KKTIX平台線上及48個實體通路索票，歡迎對客家文化有興趣的民眾一起體驗客家文化與音樂的魅力。更多世客博與開幕晚會資訊，請關注「2023世界客家博覽會」官方網站，及臉書官方粉絲專頁。