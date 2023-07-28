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世界客家博覽會8月11日開幕 連3天演出客家三部曲

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市長張善政和客委會主委楊長鎮今天下午在市府綜合會議廳宣傳2023世界客家博覽會開幕晚會活動。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市長張善政和客委會主委楊長鎮今天下午在市府綜合會議廳宣傳2023世界客家博覽會開幕晚會活動。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長張善政今天下與客委會主委楊長鎮到市府綜合會議廳，宣傳2023世界客家博覽會開幕晚會，張善政表示，今年世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為主軸，象徵不被過去羈絆，展望明天的客家。

世客博開幕晚會「天光日个客家三部曲」8月11日登場，連續3天晚上在桃園陽光劇場演出，分別以「山、河、海」主題，代表「父親、母親與世界」，屆時將由知名音樂人、戲劇演員、演奏樂團等不同類型卡司，跨界合作演出，歡迎所有國人與想要更加瞭解客家文化的朋友共襄盛舉。

張善政指出，世界客家博覽會希望從客家族群在過去環境變遷中，從中萃取出客家文化的精隨，讓大家都能夠欣賞到最珍貴的客家文化，也期盼藉此讓大家瞭解，客家是非常值得驕傲的傳統和文化，無論是否為客家族群，大家都是一家人。

張善政提及，客家文化歷史淵遠流長，包含早年從中原到大陸沿海擴散至南洋及台灣，這些在過去的歷史課本中所記載的相當有限。因此，他歡迎所有國人朋友8月11日「2023世界客家博覽會」開展之後，到台灣館、世界館等展區，觀賞更豐富的題材，進一步瞭解客家文化的發展背景。他分享以前聽廣東歌的時候，即便聽不懂歌詞，但依然覺得很好聽，相信所有非華人、海外的朋友也是抱持著同樣的心情，無論大家是否具有客家基因，但對於客家文化、客家藝術仍會抱持著好奇、欣賞的角度，這也是今年世界客家博覽會想要達到的目的。

楊長鎮表示，2023世界客家博覽會是全球第一個客家博覽會，尤其本次以「航向未來」作為首屆世界客家博覽會的主題，深具意義，不再只是回顧過去談過去的傳統，而是回想近代世界的客家人，如何在世界的舞台上展現，更讓大家看見客家在世界及台灣的重要。

楊長鎮說，感謝前後任桃園市府團隊的用心籌備，尤其中間歷經疫情挑戰，對所有工作團隊來說，是非常大的考驗，如今世界客家博覽會終於即將開幕，開幕晚會從8月11日起，連續3天晚上推出包含「山个飛行」、「河个相佮」、「海个無驚」等3大不同主題，相信節目會非常精彩，屆時歡迎所有國人朋友一起參與。

2023世界客家博覽會「天光日个客家三部曲」開幕晚會免費索票進場，已開放KKTIX平台線上及48個實體通路索票，歡迎對客家文化有興趣的民眾一起體驗客家文化與音樂的魅力。更多世客博與開幕晚會資訊，請關注「2023世界客家博覽會」官方網站，及臉書官方粉絲專頁

客家文化 張善政

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