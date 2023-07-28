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桃園青埔主幹道車流多 增設偏心左轉緩解壅塞

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢高鐵南路二段與民權路口，已設置偏心左轉道紓解車流。圖／桃園市交通局提供
桃園中壢高鐵南路二段與民權路口，已設置偏心左轉道紓解車流。圖／桃園市交通局提供

桃園中壢青埔地區周邊商場、公園眾多，每到假日總吸引許多遊客前往，其中高鐵南路為主要幹道，為減少路口左轉等候車輛影響直行車流順暢，桃園市交通局陸續將3處削減分隔島增設偏心左轉車道，本月24日已完成設置，高鐵南路沿線目前已有5處偏心左轉車道，計畫今年底前全桃園完成100個路口。

交通局長張新福表示，青埔地區因眾多公共建設陸續完工，加上周邊大型商場於假日期間常吸引大量旅客，導致區內交通易有壅塞狀況，為紓解高鐵南路上車流，交通局今年3月起逐步評估改善該路段上易壅塞路口。

張新福說，本次將中壢高鐵南路一、二段雙向與公園路一、二段路口及高鐵南路二段往高鐵與文德路口等2處易壅塞路口，3處削減分隔島增設偏心左轉車道，總經費約250萬元。

偏心左轉車道主要是讓左轉車輛直行時，經由槽化線導引，在接近路口時漸變進入左轉車道，就不會產生左轉車擋住後方直行車的狀況，並減少直行車因前方車欲左轉，被迫由右切變換車道，易與後方來車追撞發生事故情形。

偏心左轉車道的設置，交通局主要考量該路口轉向車流比例、現況車道配置、受干擾程度及剩餘車道寬度等，並依照各路口現狀評估，過去皆以特定路口檢討，近期則擴大為沿線路段內的路口皆評估，以讓車流更加順暢。

張新福說，目前高鐵南路除已設置3處路口偏心左轉車道外，另配合世界客家博覽會活動，已先於今年5月完成高鐵南路、民權路口雙向打除分隔島設置偏心左轉車道。桃園目前已完成59處路口偏心左轉，並計畫今年底前完成100個路口，交通局未來將持續與各路權機關合作，於道路刨鋪、新闢時一併做標線改造，以提供用路人更順暢安全的行車環境。

桃園中壢高鐵南路一、二段與公園路一、二段路口，已設置偏心左轉道紓解車流。圖／桃園市交通局提供
桃園中壢高鐵南路一、二段與公園路一、二段路口，已設置偏心左轉道紓解車流。圖／桃園市交通局提供
桃園中壢高鐵南路二段與文德路口，已設置偏心左轉道紓解車流。圖／桃園市交通局提供
桃園中壢高鐵南路二段與文德路口，已設置偏心左轉道紓解車流。圖／桃園市交通局提供

車道 高鐵 桃園

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