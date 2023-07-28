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大湖不僅草莓聞名！高接梨正值產季 「大湖尊梨」也搶手

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣大湖鄉的高接梨正值生產旺季，鄉公所8月5日將辦大湖尊梨季活動。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣大湖鄉的高接梨正值生產旺季，鄉公所8月5日將辦大湖尊梨季活動。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣大湖鄉的高接梨正值生產旺季，鄉公所8月5日將在栗林村八份集貨場對面廣場舉辦大湖尊梨季活動，除展售優良的大湖水梨，還安排趣味遊戲、社區歌舞表演，並邀客家歌手演唱，縣長鍾東錦歡迎全國遊客到大湖遊覽，體驗客庄風情，採購優質水梨。

苗栗縣政府農業處指出，大湖鄉水梨栽種面積約300公頃，主要分為秋水梨、豐水梨、新興梨、甘露梨等高接梨品種，由於農民用心管理，加上水質、氣候、土壤條件絕佳，種植的水梨甜脆多汁，鄉公所、大湖地區農會在2012年以「大湖尊梨」全新品牌上市，獲得市場回響，縣府每年也補助鄉公所辦大湖尊梨季活動，成為年度盛會。

大湖鄉公所今天上午在新開村伊果咖啡行銷大湖尊梨季，鍾東錦、大湖鄉長黃惠琴、縣議員楊恭林、陳春暖、縣府農業處長陳樹義、鄉代會主席謝見德、副主席陳永豪及代表、村長、農會幹部多人共同啟動大湖尊梨季活動。

黃惠琴說，大湖不僅有草莓，生產的高接梨同樣品質優異，首屈一指，除了土壤、氣候等優勢條件，農民更注重管理技術，因此種植的水梨又脆又多汁，甜度平均10度以上，歡迎全國民眾到大湖鄉採購優質水梨。

大湖尊梨季8月5日上午9點至下午3點將在栗林村八份集貨場對面廣場舉行，安排好人好事楷模、模範父親頒獎及趣味遊戲、有獎徵答、社區表演等節目，還邀請客家歌手陳昶均現場演唱，也規畫尊梨1元競標及尊梨品嘗，歡迎民眾踴躍參與，遠離城市喧囂，感受大湖尊梨的獨特風味。

大湖鄉公所今天在新開村伊果咖啡行銷大湖尊梨季，苗栗縣長鍾東錦及地方各界共同推荐。圖／苗栗縣政府提供
大湖鄉公所今天在新開村伊果咖啡行銷大湖尊梨季，苗栗縣長鍾東錦及地方各界共同推荐。圖／苗栗縣政府提供
大湖鄉生產的水梨以「大湖尊梨」品牌上市，鄉長黃惠琴推荐遊客來品嘗、採購。圖／苗栗縣政府提供
大湖鄉生產的水梨以「大湖尊梨」品牌上市，鄉長黃惠琴推荐遊客來品嘗、採購。圖／苗栗縣政府提供

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