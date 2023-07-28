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台66接國1有夠塞 地方盼增設匝道紓解車流

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
台66快速道路接北上國1高速公路車流，會和延平路平鎮一匝道上來也要北上的車流匯流，塞車是家常便飯。空拍圖。圖／中壢工務段提供
台66快速道路接北上國1高速公路車流，會和延平路平鎮一匝道上來也要北上的車流匯流，塞車是家常便飯。空拍圖。圖／中壢工務段提供

台66快速道路為桃園觀音至大溪的橫向往來聯絡道路，不過台66接北上國1高速公路車流，會和延平路平鎮一匝道上來也要北上的車流匯流，而接國一匝道僅一線道，尖峰時刻塞車已成家常便飯，有民代希望將增設匝道便為2線道紓解車流。

交通部高速公路局規畫組回應，考量該路段國道主線緊鄰五楊高架墩柱及桃78跨越橋，無法拓寬，加上匝道寬度僅約8米，直接標線更改為2線道寬度也不足，目前先採行國1北上平鎮至中壢尖峰時刻外側路肩供小型車通行，後續持續觀察車流狀況，滾動檢討。

立委呂玉玲及議員舒翠玲表示，台66接國一匝道已是常態性動彈不得，直行在台66車輛欲北上國1，及延平路上來要往台66車流交織，容易堵塞，加上台66接國1匯入匝道僅1線道，高速公路旁尚有些許空間，盼高公局能評估增設的可行性，紓解塞車並回堵至台66狀況。

規畫組表示，因國1主線緊鄰五楊高架墩柱及桃78跨越橋，加上交流道進入國道主線須逐漸縮減車道數，並以1加速車道為原則，若設置2車道，考量主線車道平衡及匝道安全會入主線時的漸變長度，需增加至少500公尺長的外側車道，以維持行車安全。不過受限主線周邊空間不足，及匝道拓寬涉及既有橋墩遷移及增加用地問題，可行性太低。

規畫組說，也曾討論過將現有1線道，改善標線成為2線道，但匝道寬度約8公尺，扣除路肩內側1.2公尺及外側1.8公尺，僅剩5公尺，而國道規定車道寬至少需3.5公尺以上，寬度不足也不可行。

規畫組指出，目前固定開放國1北上平鎮至中壢64至62公里處，外側路肩供小型車通行，開放時段為平日上午7至10時、下午4至8時，及假日下午4至10時，自今年2月開放後，國道車流回堵至匝道長度已由約3公里減少至1.5公里。後續持續觀察車流狀況，滾動檢討。

台66快速道路接北上國1高速公路車流，會和延平路平鎮一匝道上來也要北上的車流匯流，塞車是家常便飯。圖／民眾提供
台66快速道路接北上國1高速公路車流，會和延平路平鎮一匝道上來也要北上的車流匯流，塞車是家常便飯。圖／民眾提供

車道 國道 高速公路

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