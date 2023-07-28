通霄市區天然氣管線汰換工程疑漏氣 味道一周仍未改善
苗栗縣通霄鎮市區天然氣管線汰換工程，近日在福德路、和平路口一帶住戶，有聞到瓦斯臭味，懷疑工程導致有管線漏氣情況，昨深夜報請消防隊檢測瓦斯濃度，雖未超標，但今天上午縣議員翁杰仍邀請相關單位現場會勘，再度檢測瓦斯濃度為零，初步研判是舊管阻斷時有輕微漏氣，並無安全疑慮。
通西里長李開勳說，戶外聞到淡淡瓦斯臭味已經持續有一周左右，昨晚在福德路30號騎樓味道最濃，有報請消防隊檢測路旁水溝內的瓦斯濃度，因為濃度未超標並未進一步灑水。他說，早在三天前就有知會瓦斯公司處理，但都沒有改善。
縣議員翁杰說，天然瓦斯漏氣攸關民眾生命財產安全，昨晚接獲民眾陳情後，立即邀請天然氣公司及縣府業務主管單位今天到場現勘，若遲不改善地方將要發動抗議。
裕苗天然氣公司工務部經理陳宇信則澄清說，昨該路段工程開挖後，發現各單位埋管幾乎綑綁在一起，舊管無法更換，只能改以鋪設新管，原本在舊管斷氣時，有增加臭氣濃度，方便檢測，可能是舊管內殘存氣體有排放出來，導致民眾聞到臭氣味道較明顯。
他說，這是汰換工程常態現象，並無安全疑慮，請民眾安心。因這兩天颱風有雨，該路段工程稍有拖延，但最遲會在下月4日前完工。
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