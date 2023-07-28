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竹市府首辦新世代青年創新論壇 4梯次免費報名

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹市政府今天指出，為擴大青年公共參與，8月26日起連續4個周末將首度舉辦「新世代青年創新論壇」，內容涵蓋攝影、服裝設計、作者、音樂製作等創新領域，邀請各界專家擔任講師。論壇活動免費，即日起開放報名，歡迎15歲以上青年踴躍參與。

市長高虹安表示，市府團隊非常重視青年政策，自她上任後即擘畫「青年活力」施政藍圖，除了修正竹市青年事務委員會設置要點、擴大青年參與人數外，今年也將首度舉辦新世代青年創新論壇，希望透過交流平台激盪青年創意，提出創新的發展提案。

新竹市首辦的新世代青年創新論壇今年邀請16名來自不同領域的專家講師，除了講座分享，更特別推出創新議題競賽，包含一頁式簡報及短影音競賽，透過小組倡議研討的方式，激發青年創意潛能，累積實務工作實力，更提供2萬元競賽獎金。

新竹市政府勞工處長黃錦源指出，今年的論壇講師陣容堅強，包含中華大學副校長游坤明將分享近來很受關注的議題「AI是否會搶走你的飯碗」、清華大學助理教授黃致傑分享「演算法與科技藝術的新美學展現」。

擁有5萬粉絲的新世代插畫家盈青也受邀，以「風格是怎麼來的？讓美感從日常生活中培養起」分享自身經驗，以及擁有200萬訂閱的自媒體創作者雨群，將透過論壇帶領青年朋友學習如何透過創新思維與協作，成為新媒體領航者。

勞工處指出，「2023新竹市新世代青年創新論壇」共分4個梯次，突破傳統論壇框架，以時下流行議題作為切入點，聚焦新創藝、新媒體、新創業、新科技、新教育等領域。相關活動詳情及報名方式請上https://reurl.cc/VLlKoA

新竹市政府今年將首度舉辦「新世代青年創新論壇」，可線上免費報名。圖／竹市府提供
新竹市政府今年將首度舉辦「新世代青年創新論壇」，可線上免費報名。圖／竹市府提供

青年 新竹

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