關西牛欄河又變牛奶河！竹縣通報桃市同步追查

新竹縣水汙染問題備受關注，昨又有民眾發現牛欄河上游遭染成「牛奶河」。新竹縣關西鎮環境守護協會指出，牛欄河遭排廢水已持續多年，每次環保局檢驗都沒問題，但鄉親看到溪水變色就是會擔心；新竹縣環保局表示，該區為桃園市環保局管轄，正追查排放源頭。

桃園市環保局表示，檢測水質尚無異常但呈現乳白色，初判為水性油漆，隨即出動15人及4輛水車應變，調閱監視器以車追人，發現有人在洗裝水泥漆的桶子，已經請警方協助追查車輛和行為人，將重罰並依違反廢棄物清理法46條法辦。

「如果這樣都正常，是否就不用追究責任？」關西鎮環境守護協會理事長羅功奇指出，環保局應找出變色原因、為何出現這種顏色，一般民眾看河流變色就感覺不正常、一定會擔心，希望環保局揪出元凶，也要將「顏色」列入汙染判定要素、進一步檢驗。

黃姓居民表示，縣長有心改善，「我們都看在眼裡」，但縣長可能不知道關西地方的病灶，只要颱風、下雨，牛欄河就會出現泡泡或變色，但最後都查無不法或輕輕放下，希望縣府進行河岸沿線廠家大體檢，不要再汙染水源了。

由於牛欄河有1公里範圍屬桃園市，上游為高原工業區，也因該工業區沒有統一汙水處理池，針對水汙染的問題，竹縣府在日前「桃竹竹苗區域治理平台」也提出強化牛欄河流域聯防體系、水體汙染通報和應變。

桃市環保局則表示，部分點位將設置IoT即時監測及CCTV監控，並於LINE群組分享河川水質監測即時數據，以達到預警通報目的，強化河川治理及汙染稽查作業。