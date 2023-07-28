部分土地遭假扣押 新屋范姜祖堂2、3號屋 協議價購卡關

桃園新屋范姜祖堂2、3號屋原要拆除重建，經民眾提報，前年列為市定古蹟，時任市長的鄭文燦同意文化局以容積移轉或協議價購方式取得。不過，近期傳出文化局不收購，讓持分者跳腳，文化局說，因有約4.01％的持分者財產遭假扣押等，尚未獲得所有持分人同意書，才讓作業時間將拉長。

建於1854年的范姜古厝，原是三合院式的多護龍建築，後來做祖堂使用，稱為「范姜祖堂」，現存有5座，分為1、2、3、6、9號屋，其中1號屋已改建為觀音寺，其餘4座皆為市定古蹟。

2、3號一度要拆遷重建，部分人士覺可惜，向文化局申請，並於2021年列為市定古蹟，當時鄭文燦同意採容積移轉及協議價購方式取得，但要求須取得所有持分者同意。

2年來，文化局及家族分別找地政士一一取得所有人同意，但仍有4.01％未取得，其餘持分者擔心文化局不願意協議價購。

桃園范姜宗親會理事長范姜群會表示，現卡在18坪土地遭法院假扣押，致協議價購無法順利進行，文化局已說明，會想辦法加速進行。

文化局文化資產科長董俊仁指出，當時與所有持分者協商，古蹟價購目標為取得全數所有權人價購同意書後辦理產權移轉，但因4.01％未取得，市府因此暫緩執行價購作業。至於古蹟容積移轉，將再邀集相關機關共同研商可行方案。

文化局說，文化資產保存法規定，審議通過後市府就可公告為古蹟，與所有權人是否全數同意或個別權利主張無絕對關係。