機捷A22站7月31日通車 首月推3好康

機場捷運A22老街溪站將於31日通車，行政院長陳建仁預定出席主持通車儀式。桃園大眾捷運公司為慶祝通車，A22老街溪站、A21環北站間屆時將開放免費搭乘體驗1個月，也將銷售7天定期票5折優惠的限量紀念票卡。

A22老街溪站是機捷站體最大車站之一，施工近10年，總經費173億元，站體設穿堂層、設備層及月台層的地下三層樓結構。該站遮簷屋頂引用台灣特有種「萍蓬草」仿生意象，採特殊巨型鋼結構，配合精細抗震拉桿預施預力，成中壢新地標。

桃捷公司迎接A22老街溪站推出3大好康。第1項好康為民眾持電子票證、信用卡、第三方支付，在A22老街溪站、A21環北站兩站間可以免費來回搭乘，搭乘趟數不限，為期1個月。

第2項好康為民眾持電子票證、信用卡、第三方支付從A22老街溪站搭車一路北上，或A1台北車站一路南下到A22，部分路段分別提供5元到20元折扣的優惠票價。第3項好康，以A22老街溪站為起、訖站，可以5折優惠價，買到原折扣為7.5折的7天定期票。

此外，桃捷公司以A22老街溪站外觀造型發行限量的紀念票卡，31日通車當天開始銷售。紀念票卡分禮盒及票卡2版，價格各為399元、320元，禮盒版內有1張1日票卡及1個Token圓滿御守，只在A22站銷售。