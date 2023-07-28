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誇張 竹苗公有地淪廢棄物天堂

聯合報／ 記者黃羿馨范榮達胡蓬生／連線報導
新竹縣湖口台鐵局土地，近來被民眾發現堆放20桶1噸不明廢液。記者黃羿馨／翻攝
新竹縣湖口台鐵局土地，近來被民眾發現堆放20桶1噸不明廢液。記者黃羿馨／翻攝

竹苗地區頻傳濫倒廢棄物新竹縣湖口鄉一處台鐵局土地近日發現遭棄置20桶、共20公噸不明廢液，環保局追查並安排採樣；無獨有偶，苗栗縣銅鑼鄉客屬大橋下空地6月底也發現遭倒大量汙泥混合土，經環保局抽檢確認有毒且鎘濃度超標8倍，民代直呼誇張，要求公部門防範汙染物入侵。

竹縣湖口鄉汶山段這處台鐵局土地被發現堆放20噸不明廢液，環保局前天會同警方與湖口鄉公所勘查，還有廢木板、磁磚、馬桶等大量裝潢廢棄物，租地者也報案，警方正過濾監視器追查濫倒者。

苗栗縣銅鑼鄉客屬大橋下方閒置的旅遊服務中心土地，檢驗出鎘濃度超標有毒。本報資料照片
苗栗縣銅鑼鄉客屬大橋下方閒置的旅遊服務中心土地，檢驗出鎘濃度超標有毒。本報資料照片

由於多達20桶廢液成分不明，縣環保局將安排採樣檢驗，確認成分，棄置行為已違反廢棄物清理法，任意棄置有害事業廢棄物可處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1千5百萬元以下罰金；新竹縣統計今年稽查非法棄置廢棄物136件較往年成長，未來將加強攔檢、加裝監視器設備嚇阻。

苗栗縣銅鑼鄉客屬大橋下方的旅遊服務中心空地則是在6月底被發現遭傾倒藍、綠色與砂土混合廢棄物，縣府環保局清出約50噸裝袋，抽驗結果嚇人，鎘濃度超標8倍，研判應是電鍍等金屬表面處理工廠廢水產生的汙泥。

「誇張！」銅鑼鄉民代表徐裕逢批評行為人惡劣，鎘汙泥亂倒地點鄰近後龍溪，有可能造成土壤雨水汙染，希望有關單位正視，及加強查察嚇阻客屬大橋下方廢棄物入侵。

環保局指出，這些汙泥年代久遠，目前查無行為人，縣府後續將委請合格處理廠清理。至於鎘汙泥呈固狀，滲透至土壤可能性低，居民若對於水源有疑慮，環保局接獲陳情後，可協助送驗。

苗栗縣環保局也統計，今年1至6月廢棄物濫倒共40件，集中海線地區，研判是車行交通便利，且地點人跡罕至。環保局攜警方強化攔檢、巡查，也會運用無人機、四用氣體偵測器等查察。

廢棄物 苗栗縣 新竹

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