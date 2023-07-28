誇張 竹苗公有地淪廢棄物天堂

竹苗地區頻傳濫倒廢棄物，新竹縣湖口鄉一處台鐵局土地近日發現遭棄置20桶、共20公噸不明廢液，環保局追查並安排採樣；無獨有偶，苗栗縣銅鑼鄉客屬大橋下空地6月底也發現遭倒大量汙泥混合土，經環保局抽檢確認有毒且鎘濃度超標8倍，民代直呼誇張，要求公部門防範汙染物入侵。

竹縣湖口鄉汶山段這處台鐵局土地被發現堆放20噸不明廢液，環保局前天會同警方與湖口鄉公所勘查，還有廢木板、磁磚、馬桶等大量裝潢廢棄物，租地者也報案，警方正過濾監視器追查濫倒者。

苗栗縣銅鑼鄉客屬大橋下方閒置的旅遊服務中心土地，檢驗出鎘濃度超標有毒。本報資料照片

由於多達20桶廢液成分不明，縣環保局將安排採樣檢驗，確認成分，棄置行為已違反廢棄物清理法，任意棄置有害事業廢棄物可處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1千5百萬元以下罰金；新竹縣統計今年稽查非法棄置廢棄物136件較往年成長，未來將加強攔檢、加裝監視器設備嚇阻。

苗栗縣銅鑼鄉客屬大橋下方的旅遊服務中心空地則是在6月底被發現遭傾倒藍、綠色與砂土混合廢棄物，縣府環保局清出約50噸裝袋，抽驗結果嚇人，鎘濃度超標8倍，研判應是電鍍等金屬表面處理工廠廢水產生的汙泥。

「誇張！」銅鑼鄉民代表徐裕逢批評行為人惡劣，鎘汙泥亂倒地點鄰近後龍溪，有可能造成土壤雨水汙染，希望有關單位正視，及加強查察嚇阻客屬大橋下方廢棄物入侵。

環保局指出，這些汙泥年代久遠，目前查無行為人，縣府後續將委請合格處理廠清理。至於鎘汙泥呈固狀，滲透至土壤可能性低，居民若對於水源有疑慮，環保局接獲陳情後，可協助送驗。

苗栗縣環保局也統計，今年1至6月廢棄物濫倒共40件，集中海線地區，研判是車行交通便利，且地點人跡罕至。環保局攜警方強化攔檢、巡查，也會運用無人機、四用氣體偵測器等查察。