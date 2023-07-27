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染白牛欄河凶手找到了！竟是有人洗油漆桶 桃市府追查中

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市環保局稽查人員在溪水中採樣與檢驗。圖／桃園市政府環保局提供
桃園市環保局稽查人員在溪水中採樣與檢驗。圖／桃園市政府環保局提供

桃園環保局表示，今天下午1時許接獲民眾陳情牛欄河橋上游河水變成乳白色，還流入下游新竹縣水域，隨即派員稽查溯源，檢測水質尚無異常但呈現乳白色，初步判定為水性油漆，隨即再出動15人及4台水車應變，並向警方調閱監視器，最後發現竟然是有人在洗裝水泥漆的桶子，已經請警方協助追查涉案車輛和行為人，將依違反廢棄物清理法第46條重罰和法辦。

環保局表示，現場檢測河水pH值為6.8、水溫26.5度、河水無重金屬銅、鎳反應，水色呈透明微白色，水中也未有懸浮固體物，推測為水性水泥漆顏料。稽查員沿牛欄河向上溯源至龍潭區龍源路30巷的無名橋，未發現乳白色污水，等於在該處形成斷點。稽查員另外再稽查該區域6家工廠周邊排水渠道，並未發現廢水排放情形，所以推測這次事件應屬棄置行為，而上述無名橋即為棄置起始點。

環保局於是聯繫警方協助調閱與地緣有關的監視器錄影畫面，傍晚發現白天確實有人在上述河邊斷點附近，清洗油漆桶造成河水變色，環保局已經請警方調閱行為人到現場和離開時可能的路線，設法查出使用的車輛交通工具，進而追查車籍和行為人身分。一旦查獲行為人，將依違反廢清法第46條移送法辦，可處1年以上5年以下徒刑，並得易科1500萬元以下罰金。

桃園市環保局稽查人員到現場追查牛欄河染白的禍首。圖／桃園市政府環保局提供
桃園市環保局稽查人員到現場追查牛欄河染白的禍首。圖／桃園市政府環保局提供
稽查人員溯溪到了上游沒再看見白色水，確認斷點位置。圖／桃園市政府環保局提供
稽查人員溯溪到了上游沒再看見白色水，確認斷點位置。圖／桃園市政府環保局提供

監視器 廢棄物 新竹 水質 桃園

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