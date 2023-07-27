首個新加坡全球碳交易平台會員 苗縣淨零碳排超前部署

碳權交易趨勢，苗栗縣政府超前部署，今天宣布通過新加坡全球碳交易平台（Climate Impact X，簡稱CIX）審核，成為全台第一個加入CIX會員的縣市政府，朝淨零碳排家園邁進。

國際間逐步在產業設定碳排的上限額度，碳權交易日益普及，台灣即將於8月7日成立台灣碳權交易所，邁入碳經濟新時代，苗栗縣政府配合國家2050淨零碳排政策，透過大自然交易平台股份有限公司協助，今天通過審核，成為CIX第1098號會員，也是全台第一個加入CIX的縣市政府，超前部署與國際接軌。

縣府工商發展處指出，CIX2021年成立，相當具影響力，碳交易平台更於今年6月7日開張首日，即達成1萬2000公噸的碳信用交易，縣府加入平台的效益，除可建立正確的碳資產國際觀，及提升其永續與碳資產視野，也可直接與國際碳權媒合對接，拓展碳權交易管道。此外，更透過發展碳權與技術結合的機會，協助苗栗在地企業了解自身技術與碳權的結合，提升永續績效及企業形象。

縣府落實推動縣長鍾東錦「淨零碳」政見，持續打造永續綠家園，邁向淨零碳排目標，結合聯大能源診斷中心投入用電健檢服務，協助家電汰舊換新補助，及趣味闖關走透透活動，將節能知識生活化等，後續規畫碳盤查，並與企業攜手合作，打造永續家園。