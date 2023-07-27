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10縣市豪大雨特報！杜蘇芮外圍環流影響 最新警戒區出爐

草莓苗圃病害現蹤又遇颱風 苗縣籲莓農加強防治

中央社／ 苗栗縣27日電

苗栗縣政府農業處近日調查縣內草莓苗圃，已發現草莓炭疽病、萎凋病、葉枯病等零星病株，若颱風降雨高溫濕熱，病菌極易擴散，呼籲莓農加強苗區清除病株及防治作業。

縣府農業處今天表示，草莓育苗期正值夏季悶熱氣候，縣內苗圃已零星發現草莓炭疽病、萎凋病、葉枯病及角斑病等病株，其中草莓萎凋病有蔓延跡象，因這類病菌無推薦藥劑又可隨走莖傳播，有賴及早發現，徹底清除病株，才能阻止病害擴散。

農業處指出，草莓炭疽病及葉枯病可感染草莓各個組織，喜好高濕環境，更可藉由雨水潑濺傳播擴散，嚴重時整顆萎凋死亡；草莓萎凋病靠土壤和種苗傳播，初期可見半側萎凋，造成葉片呈現大小葉現象（農民俗稱大小耳），後期則全株枯死。

至於草莓角斑病受感染後，葉背會出現水浸狀角斑，葉面則有紅色角斑，嚴重時病斑融合伴隨黃暈。農業處表示，這些病害若未及時清園防治，可能導致擴散，造成缺苗及定植後大量死亡。

農業處長陳樹義說，草莓為苗栗縣重要高經濟作物，也是重要觀光休閒產業，每年草莓季觀光採果遊客達百萬人次，成熟強健且不帶特定病源的種苗是草莓栽培成功的重要根基。

縣府呼籲莓農、育苗業者，應著重預防，及早發現病癥、正確診斷病害，徹底清除病株，才能降低苗圃病害擴散，同時在颱風好發季多留意草莓苗圃排水系統，加強防治作業。

草莓 颱風 苗栗縣 農民

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