竹縣鳳山溪汙泥清除 環保局將於颱風後再進場

新竹縣鳳山溪遭艾斯巴達公司違法汙染，新竹縣環保局除重罰960餘萬元，也於本月24日主動聯手關西鎮公所代為清除汙染。但因颱風逼近，加上清除當日河川水位不斷增高，新竹縣政府將於颱風過後，視水位與安全情況，再度與二河局進場確認，務必讓汙染物質遠離水源。

新竹縣環保局說明，7月24日當天以人力克服邊坡陡峭困難，清除艾斯巴達公司後方邊坡汙染土壤，在河川底泥部分，則是清除自邊坡傾倒點至潮音禪寺之間的60公尺範圍，挖土機就安全能施工的範圍完成清除，至於部分水位較高處，因安全考量，將於颱風過後，視水位情況，與二河局合作再度進場確認。

環保局表示，當天已將清除範圍的河川底泥採樣送驗，同時也安排後續針對該區域河川、飲用水及底泥繼續採樣。清除底泥作業時，也針對下游渡船橋佈設攔油索攔除油花，以防止汙染擴散，並派員持續檢視該區域範圍內是否還有其他汙染，追蹤汙染回復狀況。

環保局也規劃7月至12月每月定期採樣飲用水送驗，確保民眾用水安全；環保署也規劃7月到12月針對關西、新埔淨水廠水質及4處自來水直供點，共6點每月監測揮發性有機化合物（VOCs）。土壤及底泥部分，則規劃再採集揮發性有機化合物（VOCs）及半揮發性有機化合物（SVOCs）進行檢測。