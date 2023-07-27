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關西牛欄河又變牛奶河！竹縣通報桃市同步追查

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
今天下午1時許，有民眾在牛欄河上游發現河川被不明白色液體染成「牛奶河」。圖／讀者提供
今天下午1時許，有民眾在牛欄河上游發現河川被不明白色液體染成「牛奶河」。圖／讀者提供

新竹縣水汙染問題備受關注，今天又有民眾發現牛欄河上游遭白色液體染成「牛奶河」。新竹縣關西鎮環境守護協會指出，牛欄河遭排廢水已持續多年，每次環保局檢驗都沒問題，但鄉親看到溪水變色就是會擔心。新竹縣環保局表示，該區為桃園市環保局管轄，目前正在追查排放源頭。

今天下午1時許，有民眾在牛欄河上游發現河川被不明白色液體染成「牛奶河」，立即通報新竹縣環保局，由於該區為桃園市環保局管轄，桃園市環保局現場檢測pH質、溶氧量皆正常，重金屬也未檢出，讓鄉親無法接受。

「如果這樣都正常，是否就不用追究責任？」新竹縣關西鎮環境守護協會理事長羅功奇指出，既然是遭不明物質染色，環保局應該要找出變色原因、為何出現這種顏色，一般民眾看河流變色就是感覺不正常、一定會擔心，希望環保局除了揪出元凶，也要將「顏色」列入汙染判定要素、進一步檢驗。

黃姓居民表示，縣長有心改善，「我們都看在眼裡」，但縣長可能不知道關西地方的病灶，只要颱風、下雨，牛欄河就會出現泡泡或變色河流，最後都查無不法或是輕輕放下，希望今天開始可以改善，把河岸沿線的廠家進行大體檢，不要再汙染水源了。

由於牛欄河有1公里範圍屬桃園市，上游為高原工業區，也因該工業區沒有統一汙水處理池，針對域治理水汙染的問題，新竹縣政府也於日前「桃竹竹苗區域治理平台」中提出強化牛欄河流域聯防體系以及河川水體汙染通報、應變能力。

桃園市環保局也於「桃竹竹苗區域治理平台」會議中提出，針對牛欄河上游部分點位將設置IoT即時監測及CCTV監控，並於Line群組分享河川水質監測即時數據，以達到預警通報目的，強化河川治理及汙染稽查作業。

白色不明物質把牛欄河染色。圖／讀者提供
白色不明物質把牛欄河染色。圖／讀者提供
桃園市環保局到場檢驗，發現水質檢測無異常。圖／讀者提供
桃園市環保局到場檢驗，發現水質檢測無異常。圖／讀者提供
新竹縣水汙染問題備受關注，今天又有民眾發現牛欄河上游遭白色液體染成「牛奶河」。圖／關西鎮環境守護協會提供
新竹縣水汙染問題備受關注，今天又有民眾發現牛欄河上游遭白色液體染成「牛奶河」。圖／關西鎮環境守護協會提供

新竹 桃園 水質 颱風

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