新屋范姜祖堂二、三號屋協議價購卡關 部分土地遭假扣押

桃園新屋范姜祖堂歷史悠久，其中二、三號屋計畫要拆除重建，經民眾提報後進入文資審議程序，桃園市文化局列為暫定古蹟並展開調查並於2021年列為市定古蹟，時任桃園市長鄭文燦當時同意以容積移轉或協議價購方式取得。不過近期傳出文化局不收購，造成持分者跳腳。文化局回應，因有約4.01％的持份者財產遭假扣押等，尚未能獲得所有持分人同意書，才會讓作業時間將拉長。

范姜古厝建於1854年，原是三合院式的多護龍建築，後來做為祖堂使用，而稱為「范姜祖堂」，現存的范姜古厝有5座分為一、二、三、六、九號屋，其中一號屋已改建為觀音寺，其餘四座皆為本市古蹟。

不過二、三號約474坪過去要拆遷改建，部分人士認為相當可惜，因此向文化局申請成為古蹟，文化局先列為暫定古蹟後展開調查，並於2021年列為市定古蹟，當時鄭文燦同意採用容積移轉及協議價購方式取得，不過要求須取得所有持分者同意。

2021年開始，文化局及家族分別找地政士一一取得所有人同意，不過2年過去，仍有4.01％未取得，讓持分者誤會文化局不願意協議價購。

桃園市范姜宗親會理事長范姜群會表示，現在就是卡在10多坪土地，因持分者關係被法院假扣押，導致未獲得同意，才讓協議價購無法順利推動，昨天文化局已再跟大家說明，釐清現況，後續會持續想辦法來加速進行。

文化局文化資產科長董俊仁指出，當時與所有持分者協商古蹟價購目標為取得全數所有權人價購同意書後辦理產權移轉。但因4.01％未取得，家族內部仍無法處理克服完成產權一致，故市府實需暫緩執行價購作業。另針對所有權人關心古蹟容積移轉部分，後續也將再邀集相關機關共同研商可行方案。