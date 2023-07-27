快訊

杜蘇芮雨勢驚人…花蓮美崙田徑場「斜坡變滑水道」學生戲水嗨翻 醫師說話了

住一晚230萬！全球最貴飯店套房在賭城 網酸根本不值得

杜蘇芮10級暴風圈來襲 金門縣府宣布28日停止上班上課

影／世界童軍大露營8月在韓國登場 苗栗代表團受旗出發

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣童軍代表團成員李依璇分享參與世界童軍大露營的期許和目標。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣童軍代表團成員李依璇分享參與世界童軍大露營的期許和目標。記者胡蓬生／攝影

第25次世界童軍大露營8月將在韓國登場，苗栗縣長鍾東錦上午授旗嘉勉苗栗縣童軍代表團，期許童軍伙伴扮演行銷苗栗的角色，將苗栗客家文化及觀光景點介紹給各國童軍，讓世界看見苗栗。

縣府教育處指出，世界童軍大露營為每4年舉辦一次世界性童軍活動，今年由韓國童軍總會舉辦，大露營主題為「Draw your dream─ 畫出你的夢想」，8月1日至12日在韓國全羅北道新萬金營地舉行，世界各地有一百多國的童軍團參加。

苗栗縣童軍代表團由98社區文化複式童軍團服務員公館國小教師蕭淑娥帶隊，14名苗栗學子將與新竹、宜蘭的童軍團一同前往韓國，體驗豐富多元的活動，包括國家展覽、國際友誼、童軍技能、社區服務、文化交流等項目，透過各種形式的體驗活動、文化交流建立友誼，並配合精實趣味的童軍技能，學習野外生存、團隊合作、領導力等能力。

蕭淑娥表示，年初已安排團員多次到陽明山童軍露營場、新竹市山城複式童軍團及苗栗縣福星山童軍營地集訓，增進團隊合作、危機處理、英語會話能力等，屆時前往韓國將介紹台灣特色，並將苗栗、新竹的客家米食、茶葉、茶製品及原民特色與各國夥伴分享。

鍾東錦上午在縣府為苗栗縣童軍代表團授旗，團員也示範以英文自我介紹，並分享這次大露營的行前心得，展現流暢的英文表達能力及熱情活潑的交際能力；鍾東錦提醒大家注意安全、盡情享受這次露營經驗，期待藉由與其他國家的童軍伙伴交流中，讓他們更認識台灣及苗栗，也歡迎到苗栗一遊。

鍾東錦表示，從小就想加入童軍團，但當年未能如願，但現在妻子陳美琦當了女童軍理事長，每次活動前一天都能看到她興奮雀躍又緊張的模樣，就能知道童軍活動多麼豐富且令人期待，童軍代表團這次出發到韓國與世界各國童軍交流，期盼大家在交流過程中將苗栗推介出去，結交各國好友邀他們到台灣、苗栗觀光旅遊。

世界童軍大露營8月將在韓國登場，苗栗縣長鍾東錦上午授旗給苗栗縣童軍代表團，期許大家扮演行銷苗栗的角色。記者胡蓬生／ 攝影
世界童軍大露營8月將在韓國登場，苗栗縣長鍾東錦上午授旗給苗栗縣童軍代表團，期許大家扮演行銷苗栗的角色。記者胡蓬生／ 攝影
世界童軍大露營8月將在韓國登場，苗栗縣長鍾東錦上午授旗給苗栗縣童軍代表團，期許童軍伙伴扮演行銷苗栗的角色。記者胡蓬生／ 攝影
世界童軍大露營8月將在韓國登場，苗栗縣長鍾東錦上午授旗給苗栗縣童軍代表團，期許童軍伙伴扮演行銷苗栗的角色。記者胡蓬生／ 攝影

延伸閱讀

將表演藝術帶出演藝廳堂 苗栗店仔藝穗節8月2日啟售

苗栗社會住宅包租代管計畫第四期啟動 預定600戶受惠

當選無效官司獲勝 鍾東錦這樣說了

鍾東錦當選無效案一審勝訴 苗縣議會盼專注縣政

相關新聞

竹北天坑事故鑑定出爐 王婉諭：豐邑不要閃避 承擔責任

豐邑公司委託台中市土木技師公會所做的鑑定報告日前出爐，時代力量立委王婉諭也呼籲新竹縣府，待第二份鑑定報告出爐後，應儘速進...

影／世界童軍大露營8月在韓國登場 苗栗代表團受旗出發

第25次世界童軍大露營8月將在韓國登場，苗栗縣長鍾東錦上午授旗嘉勉苗栗縣童軍代表團，期許童軍伙伴扮演行銷苗栗的角色，將苗...

商場重新規畫 新竹站前「晶品城」明年1月底後暫時閉館

新竹市火車站前的「晶品城」購物商場因易主、片面換約，昨天遭多名攤商指控只能營運到明年1月底，蒙受巨大損失。經營晶品城的晶...

竹市開辦低收及中低收長者營養金補助 今年首次發放本月底入帳

新竹市政府積極落實「老幼共好」施政策略，市長高虹安指出，市府開辦低收及中低收入戶長者營養金補助，提供每月1000元，讓長...

操場跑道「猶如障礙賽場地」 苗縣3國小獲核定補助修整

為改善校園體育及教學環境，立委陳超明今年四月間邀教育部官員前往苗栗縣多所國中小現勘，獲同意協助學校修整跑道；陳超明服務處...

台61線辦理白沙屯段橋梁頂升工程 下周一、二雙向封閉

公路總局第二區養護工程處苗栗工務段為辦理台61西濱公路北溪橋橋梁頂升工程，預計從7月31下午1點起至下午5點止，及8月1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦