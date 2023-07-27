影／世界童軍大露營8月在韓國登場 苗栗代表團受旗出發

第25次世界童軍大露營8月將在韓國登場，苗栗縣長鍾東錦上午授旗嘉勉苗栗縣童軍代表團，期許童軍伙伴扮演行銷苗栗的角色，將苗栗客家文化及觀光景點介紹給各國童軍，讓世界看見苗栗。

縣府教育處指出，世界童軍大露營為每4年舉辦一次世界性童軍活動，今年由韓國童軍總會舉辦，大露營主題為「Draw your dream─ 畫出你的夢想」，8月1日至12日在韓國全羅北道新萬金營地舉行，世界各地有一百多國的童軍團參加。

苗栗縣童軍代表團由98社區文化複式童軍團服務員公館國小教師蕭淑娥帶隊，14名苗栗學子將與新竹、宜蘭的童軍團一同前往韓國，體驗豐富多元的活動，包括國家展覽、國際友誼、童軍技能、社區服務、文化交流等項目，透過各種形式的體驗活動、文化交流建立友誼，並配合精實趣味的童軍技能，學習野外生存、團隊合作、領導力等能力。

蕭淑娥表示，年初已安排團員多次到陽明山童軍露營場、新竹市山城複式童軍團及苗栗縣福星山童軍營地集訓，增進團隊合作、危機處理、英語會話能力等，屆時前往韓國將介紹台灣特色，並將苗栗、新竹的客家米食、茶葉、茶製品及原民特色與各國夥伴分享。

鍾東錦上午在縣府為苗栗縣童軍代表團授旗，團員也示範以英文自我介紹，並分享這次大露營的行前心得，展現流暢的英文表達能力及熱情活潑的交際能力；鍾東錦提醒大家注意安全、盡情享受這次露營經驗，期待藉由與其他國家的童軍伙伴交流中，讓他們更認識台灣及苗栗，也歡迎到苗栗一遊。