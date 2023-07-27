竹北天坑事故鑑定出爐 王婉諭：豐邑不要閃避 承擔責任

豐邑公司委託台中市土木技師公會所做的鑑定報告日前出爐，時代力量立委王婉諭也呼籲新竹縣府，待第二份鑑定報告出爐後，應儘速進行後續妥處。

王婉諭說，這份報告結論指出，當初會出現天坑是因為「長期地表水滲入造成土方流失，演變為道路坍塌破壞」、「豐采520建案工地地下室開挖長期抽取地下水，使周邊土壤坍塌」。也就是說，根據專業鑑定，豐邑建設必須要對天坑坍塌負起部分責任。

王婉諭指出，還記得事發當時，豐邑建設曾表示：「路面塌陷位置在工地旁道路的另一側，建案工地均無坍塌發生，建案工地與本次路面塌陷並無直接關係。」甚至對時代力量的委員邱顯智委員嗆告，「對於不實資訊，非客觀評論，保留法律追訴權」。王婉諭說，「如今鑑定報告出爐，請豐邑不要再閃避，好好承擔責任。」

王婉諭說，新竹縣政府起初只上傳一頁鑑定報告的照片，讓人完全看不出來鑑定方式與結論推導的過程，昨晚公開發文譴責後，縣府才在今天上傳完整報告。對此，她要呼籲新竹縣府，待第二份鑑定報告出爐後，應儘速進行後續妥處。