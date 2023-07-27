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商場重新規畫 新竹站前「晶品城」明年1月底後暫時閉館

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹火車站站前的「晶品城」進駐設櫃品牌不少。記者張裕珍／攝影
新竹火車站站前的「晶品城」進駐設櫃品牌不少。記者張裕珍／攝影

新竹市火車站前的「晶品城」購物商場因易主、片面換約，昨天遭多名攤商指控只能營運到明年1月底，蒙受巨大損失。經營晶品城的晶品開發實業今天說明，表示自接手後一直以來積極與廠商溝通協調，並未罔顧廠商利益，目前已與多數廠商達成共識，並說明將重新設定樓層定位、修復設施等，明年1月底後將暫時閉館。

晶品城停車場為新竹市政府BOT案，其附屬商場為3800坪大的晶品城購物廣場，陸續進駐許多知名品牌星巴克、拿坡里披薩、日藥本舖、小蒙牛頂級麻辣養生鍋、寶雅、揪好客精緻燒肉、OB嚴選、卡帝原生香茶，以及新開幕的熊嗨星樂園、密室逃脫等。

但昨天有多名攤商在市議員劉康彥陪同下開記者會，指控業者無預警易主，並要求攤商重簽契約並只能營運至明年1月31日。有進駐攤商不滿，原本契約至少還有4年多，依照契約精神應該執行完畢，不能接受被片面要求換約，投入上百萬成本血本無歸。

晶品開發實業今天透過律師發出說明，表示新經營團隊自接手後，一直以來積極與廠商溝通協調，非如爆料所述罔顧廠商利益，公司也秉持合約精神在進行中，截至目前為止已與多數廠商達成共識，溝通管道也持續開放中。

晶品開發實業指出，經營商場對於每個團隊來說都不容易，對於晶品城商場來說，更是有諸多需要重新規畫及設計之處，這方面也正加強評估中，尚無定論。最後強調公司會積極配合新竹市府調查，以市府、晶品城、廠商三贏方向努力，不負大眾期望。

至於晶品城未來將如何發展？晶品開發實業高姓副總表示，因為晶品城已經營蠻長一段時間，過去也因為財務問題，該修的部分沒有修繕，加上招商引客狀態不理想，新的經營團隊剛接手一個月左右，都還在聽取相關業界意見中，未來將有大幅度調整。

高姓副總也提及，商場內許多進駐品牌合約剛好在今年下半年會陸續到期，像是1樓的連鎖咖啡店品牌「星巴克」合約就剛好到今年底，其他也有部分櫃位確實還有跨年度租約，這部分正在積極釐清合約，並與廠商溝通協調中。

晶品城購物商場也預告，明年1月底將會暫時閉館，這段期間會積極市調，了解市場現況、廠商與客群情形，也須花時間規畫重新樓層定位，至於閉館期多久暫無時間標。

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