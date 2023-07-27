快訊

杜蘇芮還沒走！「卡努」最快明升颱 日本氣象廳曝「最新路徑」：恐近北台灣

日本羽賽／連兩周拍下相同對手 戴資穎8強就位

甜戀陳漢典！女星離婚1年PO親密照「給我滿滿安全感」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

操場跑道「猶如障礙賽場地」 苗縣3國小獲核定補助修整

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣多所學校操場跑道有變形年久失修情況，甚至被戲稱「猶如障礙賽場地」，近日傳出好消息，有3國小已獲核定補助修整跑道金額。圖／本報資料照片
苗栗縣多所學校操場跑道有變形年久失修情況，甚至被戲稱「猶如障礙賽場地」，近日傳出好消息，有3國小已獲核定補助修整跑道金額。圖／本報資料照片

為改善校園體育及教學環境，立委陳超明今年四月間邀教育部官員前往苗栗縣多所國中小現勘，獲同意協助學校修整跑道；陳超明服務處表示，近日追蹤的學校建設傳來好消息，首先針對學校跑道改善專案，教育部已正式核定竹南國小、烏眉國小及鯉魚國小3所學校的改善金額。

陳超明服務處表示，投資教育就是投資孩子的未來，特別是非六都地區，更需要中央的照顧。這周，多項追蹤的學校建設傳來好消息，首先針對學校跑道改善專案第三波部分，教育部已正式核定改善金額，竹南國小部分為1180萬元、烏眉國小為597.4萬元、鯉魚國小為658萬元，跑道的改善不光是學生受益，運動的鄉親也能有更安全的活動空間。

另外，通霄烏眉國小每逢強降雨時，中廊猶如一條河道，造成師生通行上的疑慮，今年梅雨季時就再次出現淹水情況，今年3月會勘後特別向國教署爭取改善經費，而國教署也趕在汛期前先核定規畫費27萬元，讓學校進行排水設計，以利後續工程能加速施作，早日解決逢水必淹的窘境。

延伸閱讀

竹南假日之森的步道侵蝕嚴重 陳超明再邀現勘研議解決

苗栗大湖好鄰居公園退場 通霄軍營公園海盜船遊具啟用

橋齡近50年危橋 西湖鄉龍壽橋改建工程今天舉行動土

爭取後龍好望角苗32線、苗33道路拓寬 公路總局今會勘

相關新聞

驗出來了！鎘超標8倍 苗栗銅鑼公地棄置汙泥有毒

苗栗縣銅鑼鄉客屬大橋下方閒置的旅遊服務中心空地， 今年6月底發現遭傾倒大量汙泥混合土，縣府環保局清出約50噸裝袋抽驗，結...

商場重新規畫 新竹站前「晶品城」明年1月底後暫時閉館

新竹市火車站前的「晶品城」購物商場因易主、片面換約，昨天遭多名攤商指控只能營運到明年1月底，蒙受巨大損失。經營晶品城的晶...

竹市開辦低收及中低收長者營養金補助 今年首次發放本月底入帳

新竹市政府積極落實「老幼共好」施政策略，市長高虹安指出，市府開辦低收及中低收入戶長者營養金補助，提供每月1000元，讓長...

操場跑道「猶如障礙賽場地」 苗縣3國小獲核定補助修整

為改善校園體育及教學環境，立委陳超明今年四月間邀教育部官員前往苗栗縣多所國中小現勘，獲同意協助學校修整跑道；陳超明服務處...

台61線辦理白沙屯段橋梁頂升工程 下周一、二雙向封閉

公路總局第二區養護工程處苗栗工務段為辦理台61西濱公路北溪橋橋梁頂升工程，預計從7月31下午1點起至下午5點止，及8月1...

新竹站前「金石堂」將熄燈 網嘆：我的青春都在這啊

位於新竹市區的金石堂新竹店陪伴許多新竹人長大，店家今天在臉書粉絲專頁發出公告，表示因為租約到期將營業至8月6日，並向所有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦