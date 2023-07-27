操場跑道「猶如障礙賽場地」 苗縣3國小獲核定補助修整

為改善校園體育及教學環境，立委陳超明今年四月間邀教育部官員前往苗栗縣多所國中小現勘，獲同意協助學校修整跑道；陳超明服務處表示，近日追蹤的學校建設傳來好消息，首先針對學校跑道改善專案，教育部已正式核定竹南國小、烏眉國小及鯉魚國小3所學校的改善金額。

陳超明服務處表示，投資教育就是投資孩子的未來，特別是非六都地區，更需要中央的照顧。這周，多項追蹤的學校建設傳來好消息，首先針對學校跑道改善專案第三波部分，教育部已正式核定改善金額，竹南國小部分為1180萬元、烏眉國小為597.4萬元、鯉魚國小為658萬元，跑道的改善不光是學生受益，運動的鄉親也能有更安全的活動空間。

另外，通霄烏眉國小每逢強降雨時，中廊猶如一條河道，造成師生通行上的疑慮，今年梅雨季時就再次出現淹水情況，今年3月會勘後特別向國教署爭取改善經費，而國教署也趕在汛期前先核定規畫費27萬元，讓學校進行排水設計，以利後續工程能加速施作，早日解決逢水必淹的窘境。