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台61線辦理白沙屯段橋梁頂升工程 下周一、二雙向封閉

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
施工期間欲往南下用路人車，請在赤土崎匝道匯出，續行駛側車道至白沙屯匝道再接回主線道。圖／本報資料照片
施工期間欲往南下用路人車，請在赤土崎匝道匯出，續行駛側車道至白沙屯匝道再接回主線道。圖／本報資料照片

公路總局第二區養護工程處苗栗工務段為辦理台61西濱公路北溪橋橋梁頂升工程，預計從7月31下午1點起至下午5點止，及8月1日上午9點起至下午5點止，施工期間雙向封閉，管制車輛通行，請用路人車行經工區務必減速慢行，並依相關施工標誌規定行駛。

苗栗工務段指出，屆時將封閉108k+800(赤土崎)至112k+400(白沙屯)雙向主線道路段，欲往南下用路人車，請於108k+800(赤土崎)匝道匯出，續行駛側車道至112k+400(白沙屯)匝道再接回主線道；往北上用路人車，請於112k+400(白沙屯)匝道匯出，續行駛側車道至108k+800(赤土崎)匝道再接回主線道。

段長黃陳全表示，本次封閉改道施工，是為改善台61線111K+271橋梁復建工程，以提升用路人車通行安全；另為降低施工管制影響，特別避開每日上班尖峰時段，延後於每日9點才開始封閉管制，並將派員於匝道以人員指揮引道方式加強車流疏導，請用路人車行經工區務必減速慢行，並依相關施工標誌規定行駛。

施工封閉期間，請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，如遇雨天不施工，施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣臺中分臺路況廣播，或查詢公路總局網頁訊息公告(https://www.thb.gov.tw/)及智慧化省道即時資訊服務網(https://168.thb.gov.tw/)。

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