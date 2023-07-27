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驗出來了！鎘超標8倍 苗栗銅鑼公地棄置汙泥有毒

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣銅鑼鄉客屬大橋下方閒置的旅遊服務中心土地，檢驗出鎘濃度超標有毒。圖／本報資料照片
苗栗縣銅鑼鄉客屬大橋下方閒置的旅遊服務中心土地，檢驗出鎘濃度超標有毒。圖／本報資料照片

苗栗縣銅鑼鄉客屬大橋下方閒置的旅遊服務中心空地， 今年6月底發現遭傾倒大量汙泥混合土，縣府環保局清出約50噸裝袋抽驗，結果鎘濃度超標8倍有毒，地方直呼誇張，疑慮汙染土壤及水源。

銅鑼鄉民代表徐裕逢發現，客屬大橋下方的後龍溪岸邊、防汛道路，及閒置的遊遊服務中心空地，廢棄物亂倒，並透過縣議員張志宇質詢反映，縣府6月底清除旅遊服務中心空地廢棄物，赫然發現藍、綠色與砂土混合廢棄物，清出59包裝袋，環保局採樣檢驗，確認是有毒汙泥。

環保局指出，檢驗結果重金屬鎘測值每公升8.34毫克，超過有害事業廢棄物認定標準毒性特性溶出程序（TCLP) 的鎘限值每公升1毫克，研判應是電鍍等金屬表面處理工廠廢水產生的汙泥，但年代久遠，查無行為人，由土地管理人縣府工務處將籌措相關經費，後續委請合格處理廠清理。

「誇張！」徐裕逢說，鎘汙泥亂倒的地點，鄰近後龍溪，且灌溉水源鎘濃度容許度應該會更低，有可能造成汙染，希望有關單位正視，及加強查察嚇阻客屬大橋下方廢棄物入侵。

環保局則表示，鎘汙泥的現場呈固狀，可能造成土壤滲透或擴散影響程度較低，但如果附近居民對於水源是否遭汙染仍有疑慮，環保局接獲陳情，可以協助送驗確認。

警方並指出，客屬大橋下方今年發現岸邊及防汛道路被亂倒營建混合廢棄物，都已經查獲行為人，依違反廢棄物清理法移送，相關單位並已移除廢棄物，警方會持續加強巡邏守望，防止再被亂倒。

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