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銅鑼西湖溪建光電場 鄉長：地方反對到底

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

苗栗縣銅鑼鄉西湖溪從竹森橋至樟九大橋3.5公里堤岸，縣府計畫建置太陽光電場案，地方喊出「要公園、不要光電」，將於7月29日的說明會表達反對到底的立場，縣府則表示將蒐集意見簽報裁示。

銅鑼鄉西湖溪建太陽光電場案，29日在堤岸步道景觀橋平台辦說明會，地方湧現抗議聲音，銅鑼鄉竹森社區發展協會也在現場掛白布條，訴求「要公園、不要光電」，竹森社區發展協會理事長、鄉民代表鍾兆良發動連署，表達捍衛綠色家園。

銅鑼鄉長謝昌年說，公所曾邀光電場沿途6名村長及居民開會，認為光電場預定地有步道、自行車及植栽等設施，也是鄉民運動休閒好去處，若裝太陽能板，勢必格格不入，地方一致反對到底，也希望縣府尊重民意。

至於業者說明會簡報，則強調縣府核准，合法委託開發，光電場保留既有林木及景觀，並無砍樹種電的規畫，施作區域無石虎保育問題，因設在既有道路堤防上，也沒有西湖溪生態問題，不會改變地形地貌。

業者與縣府溝通，光電案場產生的收益，將用在維護案場環境建設與維護，未來發電收益回饋金，擬將作為經營西湖溪堤岸公園、未來20年期間在地景觀綠美化和建置維護費用。

縣府指出，27日的說明會，主要就民眾疑慮說明、蒐集意見，彙整後再簽報裁示，因全案還在規畫階段，如果將來不做，相關問題也不大，如果要做，也會做好溝通，尊重地方意見。

綠美化 自行車 鄉長

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