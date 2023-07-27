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滿屋垃圾雜物捨不得丟 搶救幼兒居住環境 社工清出60袋

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
竹縣一棟透天民宅因長期不打掃，雜物、上千件衣服和垃圾堆積，場面驚悚。圖／竹縣府社會處提供
竹縣一棟透天民宅因長期不打掃，雜物、上千件衣服和垃圾堆積，場面驚悚。圖／竹縣府社會處提供

新竹縣1棟2層樓透天民宅因長期不打掃，堆滿雜物、垃圾和上千件衣服，寸步難行，4名成人和2名嬰兒窩在幾坪大的客廳居住，社工憂心環境髒亂孳生病媒蚊及跳蚤，雜物也可能掉落砸傷嬰兒，經多次奔走與溝通，終於說服成功，這兩天共清出近60餘袋。

據了解，這戶人家囤積雜物已好幾年，鄰里皆知，主要是因家中經濟狀況不佳，負責持家的阿嬤非常勤儉，每次被提醒適當清理，都回應「這些都是善心人士捐的，將來還可以使用」，其他家人也只能順從。

縣府社會處表示，因2名嬰兒陸續出生，社工到府訪察，竟發現家中堆滿雜物，已到成人高度，走過時還有部分垃圾倒下來，走道也被塞到不能走，且2樓長期漏水，衣物、垃圾都已發霉，家中長期未打掃，相當髒亂，更擔心電線走火危及安全，但是多次走訪溝通都被拒絕。

「寶寶爬過去，垃圾倒下會被壓傷啦！」社工們討論出雙管齊下的方案，一方面勸說阿嬤若家中環境未改變，一旦幼兒被砸傷，有居住安全疑慮，恐怕最後會走向安置，另方面則與阿嬤簽2年合約，幫忙回收增加收入，最後才讓阿嬤點頭同意清潔。

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