30店合約遭砍只到明年初 新竹站前晶品城 挨轟坑殺廠商

新竹火車站前的「晶品城」為竹市首座BOT立體停車場及複合式購物中心，昨天有多名設櫃廠商指控業者因財務狀況易主、片面要求重新簽約，投資數百萬元恐血本無歸；市府回應，無權干涉，但會進一步了解廠商訴求。至於得標業者晶品實業高姓副總則表示，還要再了解狀況。

陪廠商開記者會的議員劉康彥表示，晶品城BOT案由晶品公司得標，附屬商場3800坪晶品城購物廣場委予晶御公司營運，陸續進駐30多家業者，今年初先傳出晶御積欠廠商貨款，晶品4月也提前與晶御解約，改由資本額僅50萬元的博鉅行銷公司以每月50萬元向晶品承租。

「無論易主還是解約，設櫃廠商都未在第一時間被告知。」劉康彥說，不少廠商合約還有至少4到10年，突然被告知只能做到明年初都很錯愕。

青年創業者馬先生說，看好站前商圈發展及信任市府才進駐，3月與晶品城簽5年約，投入數百萬成本恐血本無歸；飲品店賴先生說，好不容易撐過疫情，消費者陸續回流，卻被片面要求離開，應走完合約。

晶品昨晚截稿前沒有最新回應。市府交通處說，晶品城停車場BOT案及購物商場案，為市府2013年與晶品城所訂立的投資契約，晶品城與其代理人、受雇人、受任人、承包商或任何第三人間因興建及營運所生所有權利義務由民間機構負責，晶品易主屬廠商內部股權轉移問題，市府實無權干涉；針對攤商陳情先前未接獲，會進一步了解訴求。