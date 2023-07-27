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交流道號誌突改不同步 回堵2公里被罵翻

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
國1楊梅交流道與台1線交通號誌，近日改為不同時相，造成車流回堵至國道上，桃園市交通局改為尖峰時段時相同步，離峰不同步。圖／交通局提供
國1楊梅交流道與台1線交通號誌，近日改為不同時相，造成車流回堵至國道上，桃園市交通局改為尖峰時段時相同步，離峰不同步。圖／交通局提供

桃園市交通局本月24日將國道1號楊梅交流道專用號誌及台1線號誌從原本同步改為不同步，因綠燈秒數減少，造成下交流道車流嚴重回堵到國道上至少2公里，民眾罵翻，認為未事前告知；交通局前晚改為上、下午尖峰號誌同步，離峰時間維持不同步，盼兼顧安全和順暢。

市議員李家興、鄭淑方表示，這周接獲許多民眾瘋狂地抱怨號誌修正不僅未通知，更造成嚴重回堵至國道上，不僅相當危險，通勤時間更加倍，不解為何號誌要調整。

有楊梅通勤民眾指出，這周上下班時間堵塞嚴重，全部車流因紅綠燈不同步，下交流道排了30分鐘，結果一通過發現往埔心方向前方路口相當空。

交通局交通工程科指出，過去交流道接走台1線車輛及外側直行機車交織易發生危險，加上台1線汽車要右轉裕成路及交流道下來汽車要切進內側左轉往楊梅方向，不同方向車流號誌相同，時常卡在一起易發生危險，因此調整。

交工科說，日前邀集公路總局、警察局及公所共同會勘研議，決定將原本合併時相共80秒號誌，全時段改為不同步各40秒，經過測試發現時間太短，造成回堵，前晚緊急調整為上午尖峰6時30分至9時及下午4時30分至7時號誌同步，離峰時間維持不同步，後續在持續滾動檢討如何調整號誌秒數。

國道 紅綠燈 警察

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