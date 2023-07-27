反對龍科擴建 民眾擠爆公聽會

行政院推動龍潭科學園區3期擴建，預計2025年徵收土地，新竹科學園區管理局昨天舉辦第一次公聽會，反龍科第3期擴建案自救會高喊口號、拉白布條抗議，居民不滿強制徵收擠爆會場，砲聲隆隆。竹科局表示，居民權益都會有保障，並以開發成本配售規畫社區用地蓋房。

去年大選期間，時任行政院長的蘇貞昌宣布啟動龍潭園區第3期擴建計畫，面積達158.59公頃，提供台積電一奈米以下先進製程生產基地；該計畫位於龍科東側基地，其中80.66公頃事業專用區供廠商建廠，並規畫14.65公頃社區用地配售原所有權人，現有居住人口約3795人。

場外抗議 龍科擴建案第一次公聽會，引發反龍科自救會批評政府掠奪土地，拉白布條、喊口號抗議。記者曾增勳／攝影

首場公聽會昨在龍潭區婦幼館舉辦，包括當地居民、民代在內500多人擠爆會場，許多年長夫婦攜手參加，憂心忡忡。吳姓老夫妻和陳姓住戶等人說，他們世居此地，堅決反對家園被徵收；二位在地里長說，居民幾乎都反對。

民進黨市議員張肇良質疑竹科局手法粗糙，擴建案上有很多墳墓、祭祀公業、農地和建地，都不願搬遷；地方不反對半導體產業進駐，但搬遷配套、老農津貼問題，竹科沒考量在地心聲。

自救會及政大教授徐世榮、藻礁公投領銜人潘忠政多人在場拉白布條抗議，激憤高喊「停止掠奪土地、停止家園迫遷」，自救會馮小姐說，「政府為特定企業擴廠，我們就必須被迫離開生活的土地。」

現場民眾關心土地徵收補償價格、公廳及墳墓後續遷移，以及農民保險及老農津貼權益問題；竹科局人員表示，將委託2家估價師查估，由不動產估價師公會審查後，取價高者當協議價購基礎，公廳及墳墓部分將收集居民意見評估補償及安置。

竹科管理局副局長陳淑珠表示，因應高科技產業需求和維持半導體競爭優勢，龍科3期擴建案，由政府出面做一般徵收，政府不會強奪民地，會持續溝通。