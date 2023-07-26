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柯文哲爆「吳欣盈不選新竹立委」 高虹安：感到可惜

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
民眾黨不分區立委吳欣盈（右）日前曾到新竹市政府拜會新竹市長高虹安。圖／取自吳欣盈臉書
民眾黨不分區立委吳欣盈（右）日前曾到新竹市政府拜會新竹市長高虹安。圖／取自吳欣盈臉書

民眾黨不分區立委吳欣盈被點名參選新竹市或新竹縣第二選區立委，近月對外都表示「評估中」，民眾黨今天召開中央委員會，傳出黨主席柯文哲爆出「吳欣盈不選」，新竹市長高虹安聞訊後反應驚訝。對此，高虹安今晚表示有此反應是因感到可惜，因為吳欣盈是合適人選。

新竹市與金門縣是民眾黨「唯二」執政縣市，尤其新竹市是黨主席柯文哲家鄉，去年縣市首長選舉，民眾黨提名的高虹安也從三腳督激戰之中成功當選，掌握執政優勢；據了解，柯文哲對新竹寄與厚望，希望吳欣盈能從不分區轉戰新竹區域立委選舉

不過，有媒體報導柯文哲今天在民眾黨召開的中央委員會上，爆出「吳欣盈不選」，而同樣在視訊線上的高虹安疑似事先不知情，似乎感到驚訝。

高虹安今晚透過幕僚表示，柯主席很重視新竹立委布局，親自面談，報導所指會議中聽聞柯主席告知吳欣盈委員不選的反應，強調自己是感到可惜，因為她是合適人選。

2024年新竹市區域立委選戰，目前已有國民黨現任立委鄭正鈐、民進黨提名學者林志潔與時代力量立委邱顯智參選；民眾黨在新竹市立委人選則尚未出爐，也曾被點名可能參選的市府發言人施淑婷、徐千晴都還在職，是否會有新人選浮出檯面仍是未知。

地方人士觀察，新竹市現已有國民黨、民進黨、時代力量3黨人選參戰，民眾黨若也要派人參選，泛藍屬性對國民黨現任的立委鄭正鈐會是最大威脅，但同時這裡也是柯文哲家鄉，民眾黨不推人也說不過去，藍白合不合讓民眾黨新竹市立委人選始終難產。

2024大選 立委選舉 民眾黨 高虹安 柯文哲

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