張善政遭爆為兒送機享特權 桃市府澄清：遵從航警局及長榮安排
媒體今天報導，桃園市長張善政日前送兒子出國，持公務證送機、進入桃園機場管制區，航警局主秘黃炳訓還引導張善政父子進入長榮航空貴賓室，要員警全程守候陪同。對此，市府強調，當日張善政並未主動要求進入管制區，現場均遵從航警局及長榮航空安排，對於航警局內部如何安排，桃市府無從知悉，亦絕對無法干涉。
今天有航警局人員向媒體爆料稱，本月2日張善政兒子出國，當天晚間航警局主任秘書黃炳訓讓張善政持公務證送機，並引導張善政及其購買經濟艙機票的兒子進入長榮航空貴賓室，接著命令航警局公關股派員全程陪同。消息傳出引發民進黨桃園市議員魏筠、人渣文本等人質疑。
對此，市府新聞處長羅楚東表示，當日張善政送機並未主動要求進入管制區，當時是航警局及長榮航空告知，現場有部長級官員也在候機，因此航警局及長榮航空邀請市長前往簡短寒暄。
羅楚東強調，市長一切恪守法令，現場均遵從航警局及長榮航空安排，對於航警局內部如何安排，桃市府無從知悉，亦絕對無法干涉。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言