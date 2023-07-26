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張善政遭爆為兒送機享特權 桃市府澄清：遵從航警局及長榮安排

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政今天被爆為兒子送機享特權，桃市府晚間澄清，張善政從未主動要求進入管制區。本報資料照片
桃園市長張善政今天被爆為兒子送機享特權，桃市府晚間澄清，張善政從未主動要求進入管制區。本報資料照片

媒體今天報導，桃園市長張善政日前送兒子出國，持公務證送機、進入桃園機場管制區，航警局主秘黃炳訓還引導張善政父子進入長榮航空貴賓室，要員警全程守候陪同。對此，市府強調，當日張善政並未主動要求進入管制區，現場均遵從航警局及長榮航空安排，對於航警局內部如何安排，桃市府無從知悉，亦絕對無法干涉。

今天有航警局人員向媒體爆料稱，本月2日張善政兒子出國，當天晚間航警局主任秘書黃炳訓讓張善政持公務證送機，並引導張善政及其購買經濟艙機票的兒子進入長榮航空貴賓室，接著命令航警局公關股派員全程陪同。消息傳出引發民進黨桃園市議員魏筠、人渣文本等人質疑。

對此，市府新聞處長羅楚東表示，當日張善政送機並未主動要求進入管制區，當時是航警局及長榮航空告知，現場有部長級官員也在候機，因此航警局及長榮航空邀請市長前往簡短寒暄。

羅楚東強調，市長一切恪守法令，現場均遵從航警局及長榮航空安排，對於航警局內部如何安排，桃市府無從知悉，亦絕對無法干涉。

張善政 長榮 桃園機場 貴賓

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