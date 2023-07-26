新竹客運申請停駛54條路線協商成功 將續營至明年底

受大環境等因素影響，新竹客運申請停駛54條公路客運路線，衝擊民眾通勤搭車權益。新竹市政府今天指出，竹竹苗3縣市政府主管交通的處長拜會公路總局，經協商與業者達成共識，將以成本52.174元為補貼依據，新竹客運可望繼續行駛至明年2024年底。

竹市府表示，為保障民眾基本的運輸搭乘權益，市府在7月21日「桃竹竹苗區域治理平台」臨時動議，由4縣市首長共同提出決議聲明，懇請交通部公路總局實行主管機關權責，務必維持公路客運地方路線不中斷，保障桃竹竹苗地區近390萬民眾的乘車權益。

新竹市政府交通處長倪茂榮、新竹縣交通旅遊處長戴志君、苗栗縣政府工務處長古明弘前天24日主動出擊，一起拜會交通部公路總局新竹區監理所，交通部公路總局昨天25日召開「新竹客運虧損補貼路線不續營代駛補貼之合理成本計算之專案小組會議」研商新竹客運54條公路客運路線不續營議題。

竹市府指出，新竹市、縣及苗栗縣3名處長昨天也親自出席會議，並爭取比照新竹市作法，提高公車合理營運成本，確保路線正常營運。會議中，委員們附和建議以新竹市的合理成本52.174元為補貼依據，新竹客運可望繼續行駛至明年底。

倪茂榮表示，去年因疫情因素，新竹客運也提出不續營竹市13條市區公車路線，如今新竹客運又向交通部公路總局申請公路客運不續營，雖服務新竹市公路客運僅3條，但受影響民眾每年約13萬人次。