張善政推「文化NFT」 前老闆施振榮抱病也要支持

桃園市文化局跟上NFT（非同質化代幣）熱潮，推出「藝遊桃園文化行旅數位平台」，首波活動將結合百年民俗活動「大溪大禧」。市長張善政看好NFT發展，表示搜集數位集章結合傳統文化與數位藝術，可望成為未來打卡方式，且每個NFT都是獨一無二、奇貨可居，價值有機會直飆而上，盼桃園創舉能對台灣觀光有所啟發。

「藝遊桃園文化行旅數位平台」本周正式上線，文化局表示，該平台首波推出大溪文化遊程，遊客在指定景點，可以手機掃描QRcode獲得數位集章，集滿3枚數位章，將可兌換一枚獨一無二的NFT，成為遊客在大溪地區的旅行足跡。

張善政表示，多年前政府推出「台灣319鄉鎮地圖」讓遊客到各地鄉鎮蓋章，現在民眾則習慣在社群網站打卡，顯示民眾打卡方式持續推陳出新；未來透過NFT紀錄數位足跡，也有機會成為新一代的打卡方式，或許民眾一開始拿到NFT不理解用途，但若干年後回味將價值無窮，如果有人成為未來總統，持有的NFT更有機會價值翻倍。

記者會上，文化局邀請宏碁創辦人施振榮透過影片開場致詞。張善政說，施振榮20多年前舉辦的數位生活展，對未來生活有很多想像，今日看來別有意義。張也透露，施振榮原有意親自站台，但因心肌梗塞住院開刀，心臟又多1根支架，無奈只好取消，但還是相當感謝。