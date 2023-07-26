快訊

房仲欠稅1萬都不繳...哭喊日子歹過 行政執行官調帳單見他生活羨慕了

農業部、環境部雙首長人選出爐 由陳吉仲、薛富盛接任

張善政推「文化NFT」 前老闆施振榮抱病也要支持

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園今天推出「藝遊桃園文化行旅數位平台」，宏碁創辦人施振榮雖抱病，仍透過影片開場致詞。記者朱冠諭／攝影
桃園今天推出「藝遊桃園文化行旅數位平台」，宏碁創辦人施振榮雖抱病，仍透過影片開場致詞。記者朱冠諭／攝影

桃園文化局跟上NFT（非同質化代幣）熱潮，推出「藝遊桃園文化行旅數位平台」，首波活動將結合百年民俗活動「大溪大禧」。市長張善政看好NFT發展，表示搜集數位集章結合傳統文化與數位藝術，可望成為未來打卡方式，且每個NFT都是獨一無二、奇貨可居，價值有機會直飆而上，盼桃園創舉能對台灣觀光有所啟發。

「藝遊桃園文化行旅數位平台」本周正式上線，文化局表示，該平台首波推出大溪文化遊程，遊客在指定景點，可以手機掃描QRcode獲得數位集章，集滿3枚數位章，將可兌換一枚獨一無二的NFT，成為遊客在大溪地區的旅行足跡。

張善政表示，多年前政府推出「台灣319鄉鎮地圖」讓遊客到各地鄉鎮蓋章，現在民眾則習慣在社群網站打卡，顯示民眾打卡方式持續推陳出新；未來透過NFT紀錄數位足跡，也有機會成為新一代的打卡方式，或許民眾一開始拿到NFT不理解用途，但若干年後回味將價值無窮，如果有人成為未來總統，持有的NFT更有機會價值翻倍。

記者會上，文化局邀請宏碁創辦人施振榮透過影片開場致詞。張善政說，施振榮20多年前舉辦的數位生活展，對未來生活有很多想像，今日看來別有意義。張也透露，施振榮原有意親自站台，但因心肌梗塞住院開刀，心臟又多1根支架，無奈只好取消，但還是相當感謝。

文化局表示，首波NFT集章地點包括六廿四故事館、武德殿、普濟堂、壹號館、福仁宮、和風創意豆腐酪、協盛木器行、達文西瓜藝文館、大房豆干本店、新南12文創實驗商行、四季行館、物產小舖、木生活館等29處，每個NFT紀念章有獨一無二的造型，並限時限量發行，希望透過互動遊戲和獎勵機制，讓科技融入文化與生活。

桃園市文化局跟上NFT熱潮，今天推出「藝遊桃園文化行旅數位平台」。記者朱冠諭／攝影
桃園市文化局跟上NFT熱潮，今天推出「藝遊桃園文化行旅數位平台」。記者朱冠諭／攝影
桃園市文化局跟上NFT熱潮，今天推出「藝遊桃園文化行旅數位平台」。記者朱冠諭／攝影
桃園市文化局跟上NFT熱潮，今天推出「藝遊桃園文化行旅數位平台」。記者朱冠諭／攝影

文化局 桃園 張善政

延伸閱讀

設廠挑戰多！台積電美國廠延後量產 施振榮：最大困難是「這件事」

施振榮攜美國雷鳥學院發起半導體產業國際人才培育計畫

施振榮談跨國管理：當務之急是改變歐美日當地人的觀念

杜蘇芮進逼桃園飄雨 張善政指示加強戒備防淹水

相關新聞

機捷A22站7月31日通車 首月推3好康

機場捷運A22老街溪站將於31日通車，行政院長陳建仁預定出席主持通車儀式。桃園大眾捷運公司為慶祝通車，A22老街溪站、A...

桃園免費午餐滿意度高 但有改善空間

桃園市政府推動公私立國中小學免費營養午餐政策半年，市府昨天公布滿意度調查，指政策整體品質滿意度達91.1%，但也發現少數...

新竹大車站花百億 議長再度反對

新竹市前市長林智堅任內力推「大車站計畫」列入前瞻重大建設，預估工程經費134億元，竹市府要自籌29億元，市長高虹安認為未...

桃園青埔主幹道車流多 增設偏心左轉緩解壅塞

桃園中壢青埔地區周邊商場、公園眾多，每到假日總吸引許多遊客前往，其中高鐵南路為主要幹道，為減少路口左轉等候車輛影響直行車...

大湖不僅草莓聞名 「大湖尊梨」也搶手

苗栗縣大湖鄉的高接梨正值生產旺季，鄉公所8月5日將在栗林村八份集貨場對面廣場舉辦大湖尊梨季活動，除展售優良的大湖水梨，還...

台66接國1有夠塞 地方盼增設匝道紓解車流

台66快速道路為桃園觀音至大溪的橫向往來聯絡道路，不過台66接北上國1高速公路車流，會和延平路平鎮一匝道上來也要北上的車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦