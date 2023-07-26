學做雪Q餅、披薩 學生暑期免費參加餐飲體驗營習技能

桃園市教育局暑假安排國中技藝教育育樂營，由各國民中學自辦或與鄰近技術型高中、技專校院及產企業合作開辦，在寒暑假期間提供學生生涯多元探索機會，今14名龍岡國中生至啟英高中免費參與，餐旅職群實作「雪Q餅伴手禮、照燒燻雞披薩、仙草凍奶茶」探索體驗營。

今課程中強調動手實作，課程第一階段讓學生嘗試攪拌麵粉使麵筋形成，再加入天然酵母發酵產生彈性膨脹，最後加入六大類食物製作出富含均衡營養的披薩。

接著日式雪Q餅製作，利用棉花糖受熱融化拌入堅果、果乾、麥片、餅乾等食材製作Q彈鬆軟的Q餅，且讓學生運用油紙包裝成具有商業價值的伴手禮。課程最後熬煮仙草，再加入台灣山區生產的樹薯澱粉作為天然膠凝劑，待冷卻後製作出受學生歡迎的嫩仙草飲品。

啟英高中餐飲科表示，此次育樂營透過分組實作學習相互溝通、團結合作，也能知道健康均衡營養、不偏食的重要性，而從操作中也能意識到餐飲安全衛生重要性，進而對餐飲相關的職業有進一步認識。

龍岡國中學生黃詩鈞指出，以前吃過雪Q餅覺得超好吃，但售價高，參與課程才知道原來相當簡單，且賣相、口味也不比較差，回家要和家人分享；龍岡國中學生曾以馨說，自己愛吃披薩，不過自己做不僅更加健康，也能增添更多喜愛的食材，相當好玩有趣。

龍岡國中輔導主任裴健雄表示，學生利用暑假來學習其他課外的技藝課程，提早為未來做職業試探，增加人生經驗並發掘自己的興趣。