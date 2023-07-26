學做雪Q餅、披薩 學生暑期免費參加餐飲體驗營習技能
桃園市教育局暑假安排國中技藝教育育樂營，由各國民中學自辦或與鄰近技術型高中、技專校院及產企業合作開辦，在寒暑假期間提供學生生涯多元探索機會，今14名龍岡國中生至啟英高中免費參與，餐旅職群實作「雪Q餅伴手禮、照燒燻雞披薩、仙草凍奶茶」探索體驗營。
今課程中強調動手實作，課程第一階段讓學生嘗試攪拌麵粉使麵筋形成，再加入天然酵母發酵產生彈性膨脹，最後加入六大類食物製作出富含均衡營養的披薩。
接著日式雪Q餅製作，利用棉花糖受熱融化拌入堅果、果乾、麥片、餅乾等食材製作Q彈鬆軟的Q餅，且讓學生運用油紙包裝成具有商業價值的伴手禮。課程最後熬煮仙草，再加入台灣山區生產的樹薯澱粉作為天然膠凝劑，待冷卻後製作出受學生歡迎的嫩仙草飲品。
啟英高中餐飲科表示，此次育樂營透過分組實作學習相互溝通、團結合作，也能知道健康均衡營養、不偏食的重要性，而從操作中也能意識到餐飲安全衛生重要性，進而對餐飲相關的職業有進一步認識。
龍岡國中學生黃詩鈞指出，以前吃過雪Q餅覺得超好吃，但售價高，參與課程才知道原來相當簡單，且賣相、口味也不比較差，回家要和家人分享；龍岡國中學生曾以馨說，自己愛吃披薩，不過自己做不僅更加健康，也能增添更多喜愛的食材，相當好玩有趣。
龍岡國中輔導主任裴健雄表示，學生利用暑假來學習其他課外的技藝課程，提早為未來做職業試探，增加人生經驗並發掘自己的興趣。
教育局辦理暑假技藝教育育樂營致力於為國中小學生提供豐富多樣的職群體驗，並鼓勵並補助各校辦理生涯發展教育及技藝教育，學生自國一起可以參加校內技藝教育社團，國二起安排至鄰近高中職學校參訪，國三時透過選修技藝教育專班或抽離式技藝教育課程等方式，落實適性選讀。
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