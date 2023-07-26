別亂丟垃圾 竹市強化科技執法抓到最高罰6千元

別亂丟垃圾，小心科技執法找上你。新竹市環保局為維護市容整潔，針對垃圾包棄置熱點如建國公園裝設科技執法監視設備、破袋稽查，稽查人員也隨身攜帶移動式監視器執行亂丟菸蒂、違規廣告等採證工作，經統計今年1至6月違反廢棄物清理法裁罰共311件，每件最高可罰6千元。

新竹市環保局目前在建國公園裝設監視設備科技執法取締任意棄置垃圾包行為人，也在建美路裝設監視設備進行科技執法採證違規廣告行為人，同時於建功一路派員站崗遏止張貼違規廣告行為人，成功路65巷口的易棄置點也裝設監視器以利科技執法。

環保局環衛科說明，過往破袋稽查較為被動，目前採取科技執法主動出擊，在垃圾易棄置點架設監視器，只要發現有人亂倒垃圾就會透過畫面以車追人，或破袋搜尋相關事證等，也會擴大利用警察在路口建置的監視器設備，掌握區域情形強化科技執法。

新竹市環保局統計，今年上半年針對違反廢棄物清理法裁罰案件高達311件，包括任意棄置垃圾包191件，疏縱犬隻任意排便、亂丟菸蒂、任意張貼或懸繫掛違規廣告等120件，皆處1200元以上、6000元以下罰鍰。

環保局長江盛任說，7月15日起至8月15日為期1個月辦理「年中環境清潔月活動」，強化「清除菸蒂垃圾、拆除違規廣告、清理髒亂點、清除登革熱孳生源、巡查公廁環境、辦理宣導活動」6大面向，環保局將補助參加里購買清掃工具等費用3000元，拆除違規廣告5公斤兌換200元禮券。