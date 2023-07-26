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參山呷涼節免費品嘗特色冰棒 南庄今加碼安排網紅互動

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
參山國家風景區管理處推出參山呷涼節活動，今天並安排「仲夏巡迴車」及合作網紅快閃南庄遊客中心與遊客互動。圖／參山處提供
參山國家風景區管理處推出參山呷涼節活動，今天並安排「仲夏巡迴車」及合作網紅快閃南庄遊客中心與遊客互動。圖／參山處提供

參山國家風景區管理處今年推出台灣仲夏旅遊節，邀大家到參山6大遊客中心跳舞免費呷冰，今天還安排觀光局的「仲夏巡迴車」及合作網紅快閃南庄遊客中心與遊客互動，現場送出限量150份好禮；參山處指出，今年活動在6個遊客中心舉行，即日起至8月27日推出「參山呷涼節」，預計送出9000支特色冰棒，歡迎民眾到南庄等參山風景區慢遊。

參山處指出，參山呷涼節活動在6個遊客中心舉行，活動推出後就受到熱烈歡迎，今天特別在南庄遊客中心辦加碼活動，讓民眾現場和網紅互動並送好禮，增加趣味，盼藉由呷涼節吸引更多民眾認識參山；到南庄遊客中心體驗呷涼後，可順遊至南庄老街、康濟吊橋、十三間老街或知名網紅打卡景點「東村宿舍」及南庄神仙谷、蓬萊溪護魚步道、向天湖賽夏族民俗文物館等地旅遊。

參山處表示，推薦大家多利用「台灣觀巴」的套裝遊程，年底前優惠買1送1，等於4人出遊只需2人費用，參山處轄內20條套裝遊程，包括「浪漫台三線、漫活客庄休閒農遊二日」、「南庄向天湖秘境1日遊」等，現在只要購買20條套裝遊程的其中1條，就可參加抽獎，有機會抽中限量的20吋喔熊行李箱等獎品。

參山呷涼節從7月22日起到8月27日止，到遊客中心依指定方式完成跳舞、於「參山國家風景區粉絲專頁」按讚，分享貼文，並於粉絲專頁活動貼文下tag兩位好友，至遊客中心櫃台服務人員出示上傳結果，就可免費享用指定限量冰品，臉書線上再加碼，粉絲參加問答並分享貼文就可參加抽獎限量好禮。

相關資訊可上參山臉書粉絲專頁「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」及「台灣觀巴」網站查詢。

參山國家風景區管理處推出參山呷涼節活動，今天並安排「仲夏巡迴車」及合作網紅快閃南庄遊客中心與遊客互動。圖／參山處提供
參山國家風景區管理處推出參山呷涼節活動，今天並安排「仲夏巡迴車」及合作網紅快閃南庄遊客中心與遊客互動。圖／參山處提供
參山國家風景區管理處推出參山呷涼節活動，邀大家到參山6大遊客中心跳舞免費呷冰。圖／參山處提供
參山國家風景區管理處推出參山呷涼節活動，邀大家到參山6大遊客中心跳舞免費呷冰。圖／參山處提供
參山國家風景區管理處推出參山呷涼節活動，邀大家到參山6大遊客中心跳舞免費呷冰。圖／參山處提供
參山國家風景區管理處推出參山呷涼節活動，邀大家到參山6大遊客中心跳舞免費呷冰。圖／參山處提供

南庄

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