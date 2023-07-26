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苗栗社會住宅包租代管計畫第四期啟動 預定600戶受惠

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府今天啟動「社會住宅包租代管計畫」第四期，預定媒合600戶，創造多贏局面。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府今天啟動「社會住宅包租代管計畫」第四期，預定媒合600戶，創造多贏局面。圖／苗栗縣政府提供

台灣積體電路製造公司將在苗栗縣銅鑼科學園區設廠，租房市場大利多，縣府今天啟動「社會住宅包租代管計畫」第四期，預定媒合600戶，縣長鍾東錦呼籲踴躍加入計畫，享受租稅減免、專業管理，創造多贏局面。

中央2017年開辦社會住宅包租代管計畫，第一期僅開放直轄市，2019年第二期納入縣市政府，苗栗縣初期媒合45戶，目前第三期至今年7月31日，媒合300戶達標，鍾東錦、縣府工商發展處長詹彩蘋，及縣議員陳永賢等人啟動第四期。

詹彩蘋指出，第三期主要在頭份、苗栗、竹南、造橋4鄉鎮市，300戶中第一類社會弱勢戶及第二類經濟弱勢戶，共媒合131戶，達到法定4成標準，第四期經費近8000萬元，預計嘉惠600戶，同步與300億元中央擴大租金補貼專案開辦接軌。

她說，第四期的亮點，包括長者換居放寬至跨縣市，且開放私宅可換公宅；取消原本的租屋補助，回歸300億元中央擴大租金補貼專案，推出「包租代管333」，享有房屋稅、地價稅、租金所得稅3稅減免，公證費、修繕費、居家安全相關保險費3費有補助，3年有「包租代管333」的服務及補助。

陳永賢分享女兒第一次置產，得知包租代管計畫，放心委託資產管理顧問公司，享受輕鬆當房東的福利，馬姓房東表示，外地人到苗栗投資置產，配合計畫讓房東體驗到安心、方便的優點，未來會繼續在苗栗置產。

鍾東錦指出，台積電公司25日宣布900億元在銅鑼科學園區，興建先進封裝廠，勢必拉抬租房市場需求，鼓勵縣內閒置空屋屋主或無餘力管理房屋的所有權人，透過包租代管計畫協助，房東享有租稅減免、輕鬆安心收租，房客有安心的房源可租賃，並獲得優惠的租金補貼，一舉多得。

房東 租金補貼 鍾東錦

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