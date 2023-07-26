綠議員指高虹安御用律師坑殺攤商 竹市府駁斥

新竹市火車站前晶品城購物商場因易主、片面換約，遭多名攤商指控只能營運到明年1月底，蒙受巨大損失。民進黨市議員劉康彥今天陪同受害攤商開記者會時，提及晶品開發負責人劉煌基為新竹市長高虹安任職立委期間涉嫌詐領助理費案的委任律師，對此，竹市府駁斥指此為烏龍爆料，澄清劉並非委任律師。

劉康彥今天在記者會上提到，晶品開發實業公司於今年6月因財務狀況不佳易主，易主後的晶品開發實業公司負責人劉煌基，除擔任龍邦集團副董事長、東森得易購董事，同時也是新竹市長高虹安任職立委期間涉嫌詐領助理費案的委任律師。

劉康彥也提到今年7月19日，劉煌基告知晶品城設櫃廠商，晶品城商場內所有品牌必須與晶品開發實業委外的博鉅行銷重簽進駐契約，契約期限到明年1月31日。並呼籲高虹安要求其「御用律師」應體恤基層攤商的辛苦，不要讓攤商租約一到期，就得搬離。

針對劉煌基被指為高虹安的御用律師，市府對此澄清，「劉煌基律師並非高市長助理費案委任律師」，強調此為烏龍爆料，議員實在沒有必要為搏新聞版面硬做此連結。實際上，高虹安在助理費案的委任律師有3人，分別為陳宗豪、陳建良、王世華。

劉康彥說，依據今年4月28日的報導提及高虹安赴北檢應訊時，委由律師王世華、陳宗豪、陳建良及劉煌基輪番上陣辯護。按市府今天說法，高最後可能沒有委任劉，但劉是她第一時間接受北檢偵訊時的辯護律師，這是客觀事實。他們雙方也一定認識。