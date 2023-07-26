避免汽機車交織：桃園號誌調整造成回堵逾2公里 民眾罵翻

桃園國一楊梅交流道連接台一線，尖峰時刻車流相當多，不過交流道下來汽車與直行台一線往埔心方向機車交織，易發生交通事故，為改善狀況，桃園市交通局本月24日將交流道專用號誌及台一線號誌從原本同步，改為不同步，不過因綠燈秒數減緩，造成交流道車流嚴重回堵到國道上至少2公里，民眾罵翻，擅自修改卻未事前告知。

交通局交通工程科回應，因車流交織複雜，才會將台一線與裕成路口的交通號誌做修正，不過因交流道下來車輛號誌秒數從原先80秒減半，經過測試發現時間太短，目前已於25日晚間改為尖峰時段合併時相，離峰時段分開時相，後續會持續觀察實際車流運作狀況。

市議員李家興、鄭淑方表示，這周接獲許多民眾瘋狂抱怨號誌修正不僅未通知，更造成嚴重回堵至國道上，不僅相當危險，通勤時間更加倍，不解為何號誌要調整。

有楊梅通勤民眾指出，這周開始改號誌，上下班時間堵塞嚴重，全部車流因不同步紅綠燈下交流道排了30分鐘，結果一通過發現往埔心方向前方路口相當空。

交工科指出，過去交流道下來要走台一線車輛及外側直行機車交織易發生危險，加上台一線汽車要右轉裕成路及交流道下來汽車要切進內側左轉往楊梅方向，不同方向車流號誌相同，時常卡在一起易發生危險，因此才會做調整。

交工科說，日前邀集公路總局、警察局及公所共同會勘研議，決定將原本合併時相共80秒號誌，全時段改為不同步各40秒，不過造成回堵，於昨晚緊急調整為上午尖峰6時30分至9時及下午4時30分至7時號誌同步，離峰時間容維持不同步，後續在持續滾動檢討如何調整號誌秒數。