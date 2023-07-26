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衛福部肯定竹縣輔導老福機構 獲8百萬補助改善公安設備

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
社會處也宣布好消息，竹縣15家私立小型老福機構再獲中央補助800萬，今年底將完成改善公共安全設備，讓居住安心、家屬放心。圖／縣府提供
社會處也宣布好消息，竹縣15家私立小型老福機構再獲中央補助800萬，今年底將完成改善公共安全設備，讓居住安心、家屬放心。圖／縣府提供

新竹縣政府社會處輔導私立小型老人福利機構，改善公共安全績效獲肯定，昨天衛福部選定在新竹縣辦理觀摩會，同時社會處也宣布好消息，竹縣15家私立小型老福機構再獲中央補助800萬，今年底將完成改善公共安全設備，讓居住安心、家屬放心。

衛福部昨天在新竹縣舉辦「私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全推動管理計畫-北區示範機構觀摩會」，新竹縣社會處長陳欣怡代表新竹縣長楊文科到場受獎。

陳欣怡說，感謝衛生福利部推動改善公共安全政策，協助新竹縣轄內既有合法設立的私立小型老人福利機構的安全環境。更重要的是，藉由設置消防改善工程，強化火災安全救助及火災管理，協助私立小型老人福利機構現有人力搭配緊急災害應變措施。  

陳欣怡提到，因小型機構收容狀況接近滿床，如發生意外災害時，小型機構將安置不易，因此，公共安全改善更重要。縣轄內私立小型老福機構設立許可計15家，總設立許可床數694床，截至112年6月底收容591床，入住率85%。

對於私立小型老福機構每年積極輔導申請公共安全改善經費，今年成功再爭取8百萬元改善經費，依15家機構狀況及需求，進行電路設施汰換、寢室隔間與樓地板密接整修、119火災通報裝置、自動灑水設備等四項公共安全檢視，預計年底全數輔導裝設及改善完畢。

衛生福利部社會及家庭署老人福利組副組長莊金珠說，私立小型老人及身心障礙福利機構改善公共安全，自108年以來，以「119火災通報裝置」、「自動撒水設備」為核心關鍵設施提昇，讓在夜間火災值班人力相對少的情形下，提供簡化緊急應變流程的重要設備。目前119火災通報裝置已完設97%，而自動撒水設備則已完設78%。

新竹縣社會處長陳欣怡（右）代表新竹縣長楊文科到場受獎。圖／縣府提供
新竹縣社會處長陳欣怡（右）代表新竹縣長楊文科到場受獎。圖／縣府提供

新竹

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