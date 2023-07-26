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龍科擴建首次公聽會砲聲隆隆 3800人迫遷自救會抗議

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
龍科擴建案第一次公聽會，引發反龍科自救會批評政府掠奪土地，拉白布條、喊口號抗議。記者曾增勳／攝影
龍科擴建案第一次公聽會，引發反龍科自救會批評政府掠奪土地，拉白布條、喊口號抗議。記者曾增勳／攝影

行政院積極推動竹科龍潭科學園區2025年徵收土地，竹科管理局今在龍潭區，辦理龍科擴建計畫用地取得第一次公聽會，反龍科第三期擴建案自救會拉白布條抗議，高喊「停止家園迫遷」，會場居民擠爆，不滿強制徵收音砲聲隆隆，強調他們世代住在這裡，反對家園被徵收和搬遷。

去年大選期間，行政院前院長蘇貞昌宣布竹科龍潭園區第3期159公頃土地啟動，提供台積電一奈米以下先進製程生產基地，為龍科3 期擴大興建主因，竹科管理局計畫在龍潭、楊梅、平鎮交界的龍潭園區東側基地擴建，面積高達158.59公頃，其中私有土地869筆、高達87.61%，徵收土地以農牧用地為主，並包括德龍國小及居住聚落在內，最新統計人口約3795人。

龍科擴建用地第一場公聽會在龍潭區婦幼館舉辦，包括民代在內吸引500多人到場擠爆會場，許多年長民眾夫婦攜手參加憂心忡忡，現場居民砲聲隆隆，龍潭吳姓老人夫妻和陳姓住戶等人說，他們世居此地，有的已100多年，現在突然說要徵收，他們堅決反對。部分里長表示，徵收土地範圍大，現在還住有許多住戶，反對、同意居民人一半一半，住在那裡的居民幾乎反對。

反龍科第三期擴建案自救會及台灣居住正義關懷聯盟、政大教授徐世榮、藻礁公投領銜人潘忠政多人在場拉白布條抗議，激憤高喊「停止掠奪土地、停止家園迫遷」，自救會馮小姐說，政府為特定企業擴廠，難道居民就必須被迫遷離生活的土地。徐世榮憤怒表示，竹科擴建興辦計畫，都沒告訴民眾，只用一句話「我需要土地，我要發展二奈米以下的半導體」，就要迫遷3800多人，這是宣稱民主、愛台灣的本土地政權所為。

竹科管理局副局長陳淑珠，龍科3期公聽會將辦兩場，今天是第一場，針對所有鄉親地主說明龍科3期未來擴建規畫，因應高科技產業需求和維持半導體競爭優勢，由政府出面做一般徵收，公聽會讓民眾充分表達訴求、讓民眾清楚了解權益保障，政府不會在民眾不願意下強奪民地，未來會持續溝通，希望達成促進地方發展、國家產業競爭力和保障地主權益三贏局面。

市議員張肇良認為竹科管理局先前做法粗糙。龍科擴建徵收159公頃，居民兩派意見，上面有很多墳墓、祭祀公業、農地和建地，住在那邊或地上物的人大都不願搬遷，助搬遷配套、老農以後的老農津貼怎麼辦，地方不反對半導體產業進駐，竹科沒有考量在地心聲，作法粗糙，他建議應採區段徵收，讓民眾至少可保有土地。

龍科擴建案第一次公聽會擠爆參與，現有住戶憂心忡忡，不少鄉親反對徵收。記者曾增勳／攝影
龍科擴建案第一次公聽會擠爆參與，現有住戶憂心忡忡，不少鄉親反對徵收。記者曾增勳／攝影
龍科擴建案第一次公聽會砲聲隆隆，列為徵收範圍德龍國小將搬遷。記者曾增勳／攝影
龍科擴建案第一次公聽會砲聲隆隆，列為徵收範圍德龍國小將搬遷。記者曾增勳／攝影
龍科擴建案第一次公聽會砲聲隆隆，列為徵收範圍的許多聚落居民擔心、不少人反對徵收。記者曾增勳／攝影
龍科擴建案第一次公聽會砲聲隆隆，列為徵收範圍的許多聚落居民擔心、不少人反對徵收。記者曾增勳／攝影
龍科擴建案第一次公聽會擠爆，許多民眾關心權益，不少鄉親擔心和反對徵收。記者曾增勳／攝影
龍科擴建案第一次公聽會擠爆，許多民眾關心權益，不少鄉親擔心和反對徵收。記者曾增勳／攝影

竹科

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