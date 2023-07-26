快訊

杜蘇芮挾豪雨！花蓮3鄉鎮「雨量超標」 下午停班停課

獨／AI 爆單！台積電急蓋封裝廠 官員：不排除要找下個擴廠點

台灣人旅日消費384億奪冠！數據分析「住宿費」一特點領先全球

竹南假日之森的步道侵蝕嚴重 陳超明再邀現勘研議解決

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
竹南假日之森的部分步道完全塌陷，目前縣府已將部分步道拆除封閉，避免危險。圖／陳超明服務處提供
竹南假日之森的部分步道完全塌陷，目前縣府已將部分步道拆除封閉，避免危險。圖／陳超明服務處提供

「大自然力量造成的改變，是難以估計的威力」這是會勘假日之森海岸侵蝕掏空時最深的感嘆！針對苗栗縣竹南假日之森的步道侵蝕問題，立委陳超明昨再度邀集相關單位現勘，研議解決之道，他表示，因為颱風即將來臨，許多鄉親紛紛表示擔心坍塌情形更嚴重。

陳超明指出，兩年前曾會勘過假日之森的步道侵蝕問題，之後縣府已施作保護工程，但經過近兩年後，保護工的南北側沙丘因突堤效應，形成侵蝕流失。今年4月也曾邀集農委會陳吉仲主委現勘，時間僅三個月，部分步道完全塌陷，目前縣府已將部分步道拆除封閉，避免危險。

許多鄉親憂心颱風帶來的強風雨、強浪，將造成坍塌情形更嚴重。昨出席會勘的水利署二河局長楊人傑、林務局副處長劉忠憲認為，按照掏空的速度與情形，可分為短期與長期方式處理，為能減緩掏空現況且確保民眾安全，未來防護工作將依照縣政府擬定的海岸防護計畫進行。

縣府則表示，目前海岸防護計畫正於營建署審查，短期會先漁港清淤海砂進行回填，也利用這個機會在慢魚計畫中進行民眾的海洋教育。接下來，也會依照海岸防護計畫來找相關中央與地方單位提出更具體、有效的應變方式，尋求觀光與大自然力量的平衡點。

針對竹南假日之森的步道侵蝕問題，立委陳超明昨再度邀集相關單位現勘，研議解決之道。圖／陳超明服務處提供
針對竹南假日之森的步道侵蝕問題，立委陳超明昨再度邀集相關單位現勘，研議解決之道。圖／陳超明服務處提供

陳超明 苗栗縣

延伸閱讀

苗栗大湖好鄰居公園退場 通霄軍營公園海盜船遊具啟用

橋齡近50年危橋 西湖鄉龍壽橋改建工程今天舉行動土

爭取後龍好望角苗32線、苗33道路拓寬 公路總局今會勘

台13線竹南公義路第2期車道調整與路平案 即日起動工

相關新聞

不明飛行物？ 原來是苗栗客家文學花園「井噴」光束

苗栗縣公館鄉、銅鑼鄉上空，最近被目擊有光點移動引發討論，甚至疑為不明飛行物，不過，旅行攝影師鄭傑中比對他到公館鄉出磺坑客...

新竹大車站花百億 議長再度反對

新竹市前市長林智堅任內力推「大車站計畫」列入前瞻重大建設，預估工程經費134億元，竹市府要自籌29億元，市長高虹安認為未...

搶救幼兒居住環境：憂垃圾倒塌砸傷 暖心社工清60袋垃圾

新竹縣一棟透天民宅因長期不打掃，雜物、上千件衣服和垃圾堆積，場面驚悚，全家更因房間塞滿雜物，寸步難行，只能窩在幾坪大的客...

新竹市上半年遊客破570萬人次 市府曝遊客成長原因

新竹市政府最新的遊客人次調查出爐，今年1至6月新竹市主要觀光景點遊客突破570萬人次，相較去年顯著成長13%。市府分析是...

配合機捷A22老街溪站通車 桃市府調整多班客運接駁

機場捷運延伸線A22老街溪站7月31日通車，桃園大眾捷運公司表示，8月1日起，為了讓旅客能從A22老街溪站轉往台鐵中壢站...

長者多 僅1日照 桃園3區喊不夠

老人照顧服務據點需求日增，桃園市目前布建65家日間照顧中心，雖2年來增加10家，不過除桃園、中壢區外，其他行政區僅個位數...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦