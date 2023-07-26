竹南假日之森的步道侵蝕嚴重 陳超明再邀現勘研議解決

「大自然力量造成的改變，是難以估計的威力」這是會勘假日之森海岸侵蝕掏空時最深的感嘆！針對苗栗縣竹南假日之森的步道侵蝕問題，立委陳超明昨再度邀集相關單位現勘，研議解決之道，他表示，因為颱風即將來臨，許多鄉親紛紛表示擔心坍塌情形更嚴重。

陳超明指出，兩年前曾會勘過假日之森的步道侵蝕問題，之後縣府已施作保護工程，但經過近兩年後，保護工的南北側沙丘因突堤效應，形成侵蝕流失。今年4月也曾邀集農委會陳吉仲主委現勘，時間僅三個月，部分步道完全塌陷，目前縣府已將部分步道拆除封閉，避免危險。

許多鄉親憂心颱風帶來的強風雨、強浪，將造成坍塌情形更嚴重。昨出席會勘的水利署二河局長楊人傑、林務局副處長劉忠憲認為，按照掏空的速度與情形，可分為短期與長期方式處理，為能減緩掏空現況且確保民眾安全，未來防護工作將依照縣政府擬定的海岸防護計畫進行。