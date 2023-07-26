搶救幼兒居住環境：憂垃圾倒塌砸傷 暖心社工清60袋垃圾

新竹縣一棟透天民宅因長期不打掃，雜物、上千件衣服和垃圾堆積，場面驚悚，全家更因房間塞滿雜物，寸步難行，只能窩在幾坪大的客廳居住，近期因兩名年幼子女相繼出生，社工憂心環境髒亂孳生病媒蚊及跳蚤，若雜物掉下來，還會砸傷嬰兒，經過多次奔走與溝通，終於說服成功，這兩天共清出近60餘袋。

「這個寶寶爬過去，垃圾倒下會壓傷孩子啦！」新竹縣橫山區社會福利服務中心人員一進門，看見垃圾已堆到成人的高度，走過去，部分垃圾還倒下來，走道被塞到沒有通路，社工很擔心囤積物不利於孩子照顧環境，且環境髒亂也容易孳生病媒蚊及跳蚤。驚人的是家中甚至有超過上千件的衣服及垃圾，阿嬤則回應「這些都是善心人士捐的。」

新竹縣政府社會處表示，當初會接觸到這個家庭，主要是因為家中陸續有孩子出生，社工到府訪察與協助，竟發現家中被雜物堆滿，且因二樓長期漏水，衣物、垃圾都已發霉，家中長期未打掃，相當髒亂，更擔心若電線走火，家中堆滿易燃物，社工多次走訪溝通，卻不斷被拒絕。

由於住戶已累積多年習慣，附近鄰居也曾多次反應過，但因家戶屬於私領域，只能勸導、難以強制改善。對此，社工們討論出雙管齊下的方案，一方面勸說若家中環境未改變，一但幼兒被垃圾砸傷，有居住安全疑慮，恐怕最後會走向安置。

另一方面則與阿嬤簽合約，「家中有些是回收物，可以幫忙資收」，社工說，這次簽兩年的合約，與阿嬤溝通約定持續保持家中清潔，若再有堆置物品，都要清給環保廠商。社工們多次奔走，苦口婆心的勸導，才讓這家人同意，迎來清潔的曙光。

不過，清潔時，這家人一度不捨衣服被丟掉，社工眼看一堆發霉的衣服，多次希望清掉仍遭拒絕，雙方僵持不下。最後社工找到七、八件由成衣廠致贈的全新衣服來換，才完成清除任務。

新竹縣橫山區社會福利服務中心這兩天共出動四位男丁協助一起打掃，村長吳泳河也到場協助，經過兩天整理共清出近60餘袋，終於恢復整潔。